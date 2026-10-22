OM : 300 supporters de trop, la police autrichienne s'échauffe

L'OM va mettre de l'ambiance à Strum Graz ce jeudi soir, avec un contingent plus important que prévu. La police autrichienne est prête en cas de débordements.

Premier déplacement européen pour l’OM cette saison, en ce qui concerne les supporters. Privés de match à Besiktas, les fans marseillais n’ont pas pu assister au fiasco de leur équipe à Istanbul. Un déplacement européen est toujours un moment particulier pour les suiveurs du club provençal, qui aiment faire du bruit aux quatre coins du continent. Ce sera à Graz ce jeudi soir, pour le match qui doit confirmer l’embellie de la formation de Bruno Genesio.

L'OM augmente son parcage à Graz

L’OM pourra compter sur le soutien d’un nombre de supporters plus important que prévu. Le cortège devait comporter 700 fidèles pour cette rencontre en Autriche. Mais ils seront 300 de plus pour affronter le vice-champion d’Autriche, soit bien plus que les 5 % de la capacité du stade de Graz-Liebenau. Mais il faut croire que l’OM ne fait pas vraiment rêver, et il restait encore plus de 1000 places à vendre à la veille du match. Marseille en a profité pour récupérer 300 tickets et agrandir ainsi son parcage pour faire plus de bruit.

Cette rencontre a en tout cas été classée à risques par les autorités autrichiennes. Et dans un exercice auquel La Provence a pu assister, les forces de l’ordre se sont même préparées à repousser des mouvements de foule en cas de problème avec les supporters marseillais. Des faux supporters ont été utilisés pour préparer les policiers locaux à des jets de projectiles, des mouvements de foule ou des charges, histoire de ramener le calme si le besoin s’en fait sentir.

Il faut dire que le week-end dernier, le derby de Graz a donné lieu à quelques échanges musclés entre les supporters des deux camps, dans un championnat assez méconnu, mais qui possède des clubs avec des franges de supporters violents.