McCourt se moque de l'OM, une hallucinante confidence

Le propriétaire américain de l'OM n'a pas fait le moindre commentaire au moment où certains ont rappelé que cela faisait dix ans qu'il avait racheté le club phocéen. Mais, au sein de l'Olympique de Marseille, certains pensent que Frank McCourt n'est pas réellement préoccupé par son équipe.

Le Figaro. Personne ne le conteste, Frank McCourt a réellement investi des centaines de millions d'euros depuis qu'il a repris l'Olympique de Marseille en 2016. Mais personne ne peut non plus contester le fait que cet argent n'a pas permis à l'OM de gagner le moindre trophée. Et même si du côté des dirigeants, on se félicite de voir que le club a vu ses recettes bondir , la réalité est là, l'Olympique de Marseille ne se porte pas bien sur le plan sportif, et visiblement guère mieux sur le plan comptable. A l'heure où des questions se posent sur l'avenir de Frank McCourt, un ex-membre du club, qui a été là pendant l'essentiel des 10 années de présence de McCourt, fait une étonnante révélation dans

McCourt a utilisé l'OM pour autre chose

Selon lui, l'homme d'affaires américain passait pas mal de temps à demander aux responsables de l'Olympique de Marseille leur avis sur son fameux Project Liberty, censé permettre l'existence d'un internet loin des GAFAM. « McCourt était persuadé qu’il allait révolutionner internet avec son nouveau projet et il sollicitait les gens du club pour ça. On a passé des heures à réfléchir et à être épuisés jusqu’à minuit à lui parler de ça. Je me disais : “Qu’est-ce que je fous là, putain, à réfléchir avec des histoires à la con.” Personne n’était capable de lui dire : “Ça ne marchera jamais, ton truc, tu n’es pas Bill Gates. Tu ne vas pas mettre 100 milliards de dollars dans un projet révolutionnaire.” Et puis les projets du fils McCourt, également. Tous les trucs qu’ils ont tentés, dont ils nous ont parlé, c’est du gâchis. Cela n’avait aucun intérêt. Ils ont passé du temps à parler d’autre chose que de foot. », raconte cette source dans le quotidien national.

Sachant que le fameux Project Liberty semble toujours être au point mort, et que du côté de l'Olympique de Marseille les choses ne vont pas dans le bon sens, Frank McCourt a probablement tout raté. A voir si le Bostonien veut continuer à miser sur le club phocéen, ou si ses récentes décisions ont pour but de remettre de l'ordre dans la boutique avant de s'en séparer. Reste à trouver un preneur au prix souhaité, ce qui pour l'instant n'a jamais été le cas.