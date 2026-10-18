Hezze

L’OM à l'assaut d'un rugueux défenseur argentin

OM
parEric Bethsy
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Déjà intéressé cet été, l’Olympique de Marseille court toujours après l’Argentin Santiago Hezze. Le milieu de terrain vient justement d’inscrire le but de la victoire de l’Olympiakos au Vélodrome jeudi en Ligue Europa.
Difficile de prédire quelle sera l’humeur de Frank McCourt en janvier. Si son propriétaire continue de fermer le robinet, l’Olympique de Marseille ne sera toujours pas en mesure de se renforcer. De nouveaux départs pourraient changer la donne, tout comme la situation sportive des Marseillais d’ici la mi-saison. En attendant d’en savoir plus, le directeur sportif Grégory Lorenzi et la cellule de recrutement restent à l’affût d’éventuelles opportunités comme Santiago Hezze (24 ans).

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Le journaliste Ekrem Konur indique que le nom de l’Argentin figure toujours parmi les cibles du club phocéen. Rappelons que le pensionnaire du Vélodrome s’intéressait déjà au milieu de l’Olympiakos cet été. La direction olympienne semblait anticiper le départ attendu de Pierre-Emile Højbjerg qui n’avait finalement pas bougé après sa volte-face avec Newcastle. Quelques semaines plus tard, l’Olympique de Marseille suit toujours le natif de Buenos Aires. Et ce malgré la mésaventure de la semaine. Ce jeudi, les Marseillais se sont inclinés à domicile face à l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa suite à un but de… Santiago Hezze.
Le milieu défensif a réussi un coup de tête plein de détermination pour tromper le gardien Jeffrey de Lange dans un match pourtant dominé par les hommes de Bruno Genesio. Sa performance a apparemment conforté les dirigeants marseillais dans leurs intentions sur ce dossier. Décrit comme une cible prioritaire, Santiago Hezze a effectivement impressionné les décideurs olympiens. Ces derniers pourraient même entreprendre une approche concrète pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028, et que l’on annonçait dans le viseur de la Juventus Turin, de Villarreal et d’autres équipes françaises alors que son prix était estimé à 14 millions d'euros.
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"que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !!" Ce discours de mongolien !! Parcequ'à l'étranger, ils n'ont pas d'hopitaux et ne soignent pas mdr Y'a plein de pays qui ont de meilleurs conditions de soins pechno qui est jamais sorti de son trou à rat discours d'un dégénéré de la lfi lol "Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content" Je vis à l'étranger et je disposes d'une mutuelle privé au premier euro lol Je suis pas un assisté j'ai pas besoin que les autres cotisent pour mon logement ou ma santé contrairement à un crasseux de la lfi :)

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75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme et la 2nd guerre mondiale comme mes parents tu m'étonne quil pisse sur l'extrême droite !! Quand tu sais ce que cest et où ca a mené...

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Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !! Abruti va

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Tinquiete pas avec marine au pouvoir ca sera comme ca tous les samedi Met marine au pouvoir tu vas voir la revolte X10 dans les rues

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