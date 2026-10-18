L’OM à l'assaut d'un rugueux défenseur argentin

Déjà intéressé cet été, l’Olympique de Marseille court toujours après l’Argentin Santiago Hezze. Le milieu de terrain vient justement d’inscrire le but de la victoire de l’Olympiakos au Vélodrome jeudi en Ligue Europa.

Difficile de prédire quelle sera l’humeur de Frank McCourt en janvier. Si son propriétaire continue de fermer le robinet, l’Olympique de Marseille ne sera toujours pas en mesure de se renforcer. De nouveaux départs pourraient changer la donne, tout comme la situation sportive des Marseillais d’ici la mi-saison. En attendant d’en savoir plus, le directeur sportif Grégory Lorenzi et la cellule de recrutement restent à l’affût d’éventuelles opportunités comme Santiago Hezze (24 ans).

Le journaliste Ekrem Konur indique que le nom de l’Argentin figure toujours parmi les cibles du club phocéen. Rappelons que le pensionnaire du Vélodrome s’intéressait déjà au milieu de l’Olympiakos cet été. La direction olympienne semblait anticiper le départ attendu de Pierre-Emile Højbjerg qui n’avait finalement pas bougé après sa volte-face avec Newcastle. Quelques semaines plus tard, l’Olympique de Marseille suit toujours le natif de Buenos Aires. Et ce malgré la mésaventure de la semaine. Ce jeudi, les Marseillais se sont inclinés à domicile face à l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa suite à un but de… Santiago Hezze.

Le milieu défensif a réussi un coup de tête plein de détermination pour tromper le gardien Jeffrey de Lange dans un match pourtant dominé par les hommes de Bruno Genesio. Sa performance a apparemment conforté les dirigeants marseillais dans leurs intentions sur ce dossier. Décrit comme une cible prioritaire, Santiago Hezze a effectivement impressionné les décideurs olympiens. Ces derniers pourraient même entreprendre une approche concrète pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028, et que l’on annonçait dans le viseur de la Juventus Turin, de Villarreal et d’autres équipes françaises alors que son prix était estimé à 14 millions d'euros.