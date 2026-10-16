OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable

OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable

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parEric Bethsy
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Après la défaite à domicile contre l’Olympiakos (1-0) jeudi en Ligue Europa, Bruno Genesio se retrouve pointé du doigt. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est plus épargné par les critiques.
Bruno Genesio adopte un nouvel état d’esprit. Malgré la défaite contre l’Olympiakos jeudi en Ligue Europa, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est montré optimiste en conférence de presse. Le technicien a préféré mettre l’accent sur les bonnes choses aperçues durant la rencontre. Un discours qui contraste avec le fatalisme de ses précédentes déclarations. Au fil des contre-performances marseillaises, l’ancien coach du Stade Rennais ne cessait de se plaindre de son effectif et du silence de l’actionnaire Frank McCourt.
Une manière de fuir ses responsabilités, interprète le journaliste Dave Appadoo, prêt à remettre en cause le travail de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille. « Ce discours positif, j'aurais aimé l'entendre dire plus tôt, a regretté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il a passé des semaines et des semaines à se plaindre du mercato. J'avais déjà eu l'occasion de dire "attention à ne pas trop jouer ce jeu-là", et j'ai fini par m'interroger aussi sur les motifs de ces plaintes. »

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« J'avais dit que le risque était de déprécier ses joueurs, et j'ai l'impression qu'ils ont fini par se sentir dépréciés. J'ai trouvé que c'était peut-être aussi une façon pour lui de s'exonérer de sa propre responsabilité, sur son incapacité à faire jouer cette équipe correctement, a dénoncé le journaliste. Parce qu'on ne me fera pas croire qu'il n'y a que des pieds carrés, il y a aussi des internationaux, il y a moyen de mieux faire. Cette recherche perpétuelle d'excuses a fini par dédouaner Genesio de ses responsabilités. Résultat, personne ne pose sa responsabilité dans la production de l'OM. Il va falloir qu'il se remette en question. » Avec six défaites en huit matchs toutes compétitions confondues, l’entraîneur a forcément une part de responsabilité.

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18 octobre 2026 à 15:00
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ah ouaih ? bah on verra,, on en sera pas loin en tout cas

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pour de bon, il peut faire quoi avec des abdelli des gomez des maupay et des moubagna !!! force a lui ouaih !

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