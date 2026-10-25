L'OM pousse dehors un attaquant à 8ME

L'OM pousse dehors un attaquant à 8ME

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parClaude Dautel
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Ecarté du groupe retenu par Bruno Genesio pour le match de Ligue Europa, Faris Moumbagna est également absent ce dimanche contre Le Havre. L'Olympique de Marseille n'a plus l'intention de conserver l'attaquant international camerounais.
L'entraîneur de l'OM sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et visiblement, il a définitivement tranché s'agissant de Faris Moumbagna. Il est vrai que depuis le début de la saison, l'avant-centre de 26 ans a plus de temps de jeu avec l'équipe de National 2 de l'Olympique de Marseille qu'avec la formation de Bruno Genesio (62 minutes contre 32 minutes). Cela en dit long sur les intentions du club phocéen avec Faris Moumbagna, arrivé à l'OM au mercato d'hiver 2024. Prêté la saison passée à Cremonese, Moumbagna a encore un peu plus d'un an et demi de contrat avec Marseille, mais à en croire le site Africafoot, le joueur camerounais n'ira pas au bout de son engagement.

L'OM et Moumbagna, l'histoire se termine

Le site spécialisé en est convaincu, le départ de Faris Moumbagna de l'Olympique de Marseille se fera lors du prochain mercato d'hiver ou même avant. « Faris Moumbagna devrait faire l’objet d’un nouveau prêt dans les semaines à venir. Une autre alternative consisterait pour l’OM à le vendre à bas prix, bien loin de l’investissement initial consenti. Actuellement, sa cote s’élève à 3,5 millions d’euros », précise Africafoot. Faris Moumbagna va donc s'ajouter à la liste des gros flops du mercato version Pablo Longoria, et le passage à l'Olympique de Marseille de l'attaquant risque de rester dans les souvenirs uniquement pour son célèbre clash avec Daniel Riolo.

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Le journaliste de RMC avait brutalement allumé Faris Moumbagna, en félicitant son agent pour avoir vendu à l'OM un joueur dont Daniel Riolo estimait qu'il avait le niveau de N3. En réponse, l'avant-centre camerounais avait mis en ligne une photo avec en fond sonore la chanson de Booba et SDM dans laquelle les deux artistes évoquent « la mère à Riolo, le père à Riolo ».
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