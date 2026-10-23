L'OM n'a pas payé 10ME pour jouer la Ligue Europa

Avec trois défaites en trois matchs de Ligue Europa, l'Olympique de Marseille agace sérieusement ses supporters. Après le fiasco contre le Sturm Graz, les fameux 10ME payés à l'UEFA font causer du côté du Vélodrome.

dément totalement. En juin dernier, la première Chambre de l'Organe de Contrôle Financier des Clubs (CFCB) de l'UEFA condamnait l'Olympique de Marseille à 10 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir respecté ses engagements financiers, plus une exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA si l'OM ne se remettait pas dans les clous. Pour certains supporters, Frank McCourt n'a pas eu d'autre choix que de payer ces 10 millions d'euros sinon l'Olympique de Marseille n'aurait pas participé à la Ligue Europa. Et quand on voit ce que la formation de Bruno Genesio fait dans cette compétition, cela s'énerve sur les réseaux sociaux où des fans marseillais pensent que McCourt n'aurait pas dû payer les 10ME, quitte à ne pas participer à la C3. Une version que le site spécialisé Le Phocéen dément totalement.

L'OM encore sous la menace

Le média qui suit l'actualité de l'Olympique de Marseille précise que les 10 millions d'euros payés par l'homme d'affaires américain à l'UEFA n'étaient pas une condition nécessaire pour jouer la Ligue Europa. « C'est le sursis, et non le paiement de l'amende, qui a permis à l'OM de disputer la Ligue Europa 2026-2027. Autrement dit, l'OM n'a pas acheté sa participation à la Ligue Europa. Il avait obtenu sa qualification sur le terrain grâce à son classement en Ligue 1, puis a été autorisé à la conserver malgré ses manquements financiers. Mais c'est surtout l'avenir qui reste sous surveillance. L'instance européenne a fixé une condition précise : si l'OM ne respecte pas son objectif de résultat financier au titre de la saison de contrôle 2026-2027, il sera exclu de la prochaine compétition européenne », préviennent nos confrères.

Compte tenu des gros efforts faits lors du dernier mercato, on peut penser que l'Olympique de Marseille pourra se présenter avec des comptes assainis au moins en partie devant l'UEFA. Et que la sanction avec sursis décidée en juin dernier sera levée. Mais quoi qu'il en soit, cela n'empêche pas Paixao et ses coéquipiers d'essayer de faire nettement mieux cette saison dans une C3 où l'OM semble déjà mal embarqué.