L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

S’il garde la confiance de son entraîneur c’est qu’il le mérite et poursuit son apprentissage parce qu’il est différent et sans doute promis à une grande carrière. Je le pense aussi,on en reparlera peut-être plus vite que ça.
Je sais pas mafoi.. jai vue des policiers voler aussi certains voleur opportuniste ne sont meme pas politisé bref en tous cas le parti qui doit etre inéligible et qui a ete condamné pour avoir piqué dans les caisses et avoir assouvis ses intérêt cest bien le RN !! Des voleurs en col blanc
T'inquiète l'Italie l'Albanie suivent , bientôt l'Angleterre l'Allemagne etc .. cest la terre entière qui est foutu avec les tarés comme trump ou netanyaoud au pouvoir
255.000€ et bien ça pique Ha bah non 255€ c'est juste le pourboire qu'il laisse au McDo 😂
oui l'exclusion temporaire serait vraiment une bonne chose c'est vrai, mais ca n'empeche pas que pour moi, y a trop de cinema dans le foot, je supporte plus les type qui meurent sur le terrain comme des femmelette puis 5s apres courent comme des lapin !!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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