L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

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parClaude Dautel
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Comme le LOSC, dont la boutique a été totalement vidée par des casseurs samedi, l'Olympique de Marseille a subi le même traitement dans sa boutique sur la Canebière. Ce n'est pas la première fois que ce commerce est visé lors de manifestations.
Plusieurs milliers de commerçants sont encore sous le choc 48 heures après les pillages dont ils ont été les victimes. Si on a vite appris que la boutique officielle de Lille en centre-ville avait été pillée en totalité, on a appris ce lundi que cela avait également été le cas pour celle de l'Olympique de Marseille placée sur la Canebière où des centaines de casseurs ont fait de très gros dégâts samedi. Dans un communiqué, l'OM a fait part de son dégoût suite à cette attaque brutale, laquelle n'est pas la première. En effet, lors du mouvement des Gilets Jaunes, en décembre 2018, la même boutique officielle de l'Olympique de Marseille avait également été prise d'assaut en plein jour. Des casseurs étaient venus se servir dans les rayons, mais à cette époque-là le magasin était fermé, ce qui n'était pas le cas samedi. En attendant, ce magasin très populaire, notamment auprès des touristes, sera fermé jusqu'à nouvel ordre.

Fermeture sine die de la boutique de l'OM

« L'Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible et exprime sa solidarité à son partenaire Puma, qui exploite cette boutique. Ces événements ont occasionné d'importants dégâts matériels, contraignant le Club à fermer temporairement cette boutique au public. Les supporters pourront néanmoins continuer à se rendre dans les autres boutiques officielles de l'OM à Marseille. Le Club informera ses supporters dès que les conditions permettront d'envisager une réouverture. Dans ces circonstances, l'Olympique de Marseille tient également à saluer et à remercier son partenaire Puma et ses collaborateurs, les équipes du Club ainsi que l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées dès les premiers instants avec un engagement, un sang-froid et un professionnalisme exemplaires pour faire face à cette situation », a précisé l'OM dans un communiqué.

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Derniers commentaires

Traitement de faveur au PSG, Luis Enrique crispe le vestiaire

S’il garde la confiance de son entraîneur c’est qu’il le mérite et poursuit son apprentissage parce qu’il est différent et sans doute promis à une grande carrière. Je le pense aussi,on en reparlera peut-être plus vite que ça.

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

Je sais pas mafoi.. jai vue des policiers voler aussi certains voleur opportuniste ne sont meme pas politisé bref en tous cas le parti qui doit etre inéligible et qui a ete condamné pour avoir piqué dans les caisses et avoir assouvis ses intérêt cest bien le RN !! Des voleurs en col blanc

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

T'inquiète l'Italie l'Albanie suivent , bientôt l'Angleterre l'Allemagne etc .. cest la terre entière qui est foutu avec les tarés comme trump ou netanyaoud au pouvoir

Cristiano Ronaldo suspendu 30 jours, le Portugal frappe fort

255.000€ et bien ça pique Ha bah non 255€ c'est juste le pourboire qu'il laisse au McDo 😂

OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

oui l'exclusion temporaire serait vraiment une bonne chose c'est vrai, mais ca n'empeche pas que pour moi, y a trop de cinema dans le foot, je supporte plus les type qui meurent sur le terrain comme des femmelette puis 5s apres courent comme des lapin !!!!

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