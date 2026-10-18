La boutique du LOSC pillée, un vandale sérieusement blessé

Installée dans le centre de Lille, la boutique du LOSC a été totalement pillée samedi et on trouve déjà des maillots en vente sur les réseaux sociaux. Mais, l'un des voyous a été sérieusement blessé par la vitrine, cette dernière l'ayant écrasé au sol.

Depuis quelques heures, les supporters du LOSC tentent d'identifier ceux qui depuis quelques heures mettent en vente des équipements de leur club préféré, sans même masquer qu'il s'agit de maillots volés, l'antivol étant encore en place sur les photos mises en ligne. Tout cela provient du braquage de la boutique du club samedi après-midi en marge des manifestations organisées en France. Lille n'a pas échappé aux scènes de chaos connues dans tout le pays, même si l'attaque du magasin du LOSC en centre-ville n'a pas été loin de provoquer un drame. En effet, l'un des voyous qui tentait de défoncer la vitrine de cette boutique a vu celle-ci s'écrouler sur lui et l'écraser au sol. Selon différents témoins, le jeune homme en question a été mis KO, ce qui n'a pas empêché d'autres casseurs de se ruer à l'intérieur et de vider complètement la boutique du club lillois.

Ce sont les forces de l'ordre, rapidement sur place, qui sont venues dans un premier temps secourir le jeune homme bloqué sous la vitrine, personne n'ayant bougé pour l'aider. A priori, ce dernier aurait repris ses esprits après ce violent choc, mais forcément il a été pris en charge par les secours afin de savoir si l'impact n'avait pas provoqué des dégâts. Pendant ce temps, la boutique du LOSC a été vidée. Ce dimanche, plusieurs comptes sur les réseaux sociaux ont été signalés car ils semblaient mettre en vente une partie du butin de samedi après-midi. Le club d'Olivier Létang va évidemment porter plainte, tout comme les commerçants de ce quartier proche de la gare de Lille dont la plupart des boutiques ont été vandalisées et vidées.