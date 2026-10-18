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La boutique du LOSC pillée, un vandale sérieusement blessé

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parClaude Dautel
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Installée dans le centre de Lille, la boutique du LOSC a été totalement pillée samedi et on trouve déjà des maillots en vente sur les réseaux sociaux. Mais, l'un des voyous a été sérieusement blessé par la vitrine, cette dernière l'ayant écrasé au sol.
Depuis quelques heures, les supporters du LOSC tentent d'identifier ceux qui depuis quelques heures mettent en vente des équipements de leur club préféré, sans même masquer qu'il s'agit de maillots volés, l'antivol étant encore en place sur les photos mises en ligne. Tout cela provient du braquage de la boutique du club samedi après-midi en marge des manifestations organisées en France. Lille n'a pas échappé aux scènes de chaos connues dans tout le pays, même si l'attaque du magasin du LOSC en centre-ville n'a pas été loin de provoquer un drame. En effet, l'un des voyous qui tentait de défoncer la vitrine de cette boutique a vu celle-ci s'écrouler sur lui et l'écraser au sol. Selon différents témoins, le jeune homme en question a été mis KO, ce qui n'a pas empêché d'autres casseurs de se ruer à l'intérieur et de vider complètement la boutique du club lillois.
Ce sont les forces de l'ordre, rapidement sur place, qui sont venues dans un premier temps secourir le jeune homme bloqué sous la vitrine, personne n'ayant bougé pour l'aider. A priori, ce dernier aurait repris ses esprits après ce violent choc, mais forcément il a été pris en charge par les secours afin de savoir si l'impact n'avait pas provoqué des dégâts. Pendant ce temps, la boutique du LOSC a été vidée. Ce dimanche, plusieurs comptes sur les réseaux sociaux ont été signalés car ils semblaient mettre en vente une partie du butin de samedi après-midi. Le club d'Olivier Létang va évidemment porter plainte, tout comme les commerçants de ce quartier proche de la gare de Lille dont la plupart des boutiques ont été vandalisées et vidées.

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Derniers commentaires

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Votez extreme droite les guignol et regardez la gueule de l'Italie de meloni...

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Les gens l'oublient !! Et les demis cerveau qui la ramène sur Marseille gneugneugneugneu X mort cette année gneugneugneugneu la délinquance Et dans les années 1920 1930 cetait combien de mort par ans ?? Vous le savez ou pas ?? C'était des tueries chaques jours !! Et ca ose parler d'insécurité aujourd'hui

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Je vois bien plus que 2 problème moi.. enleve tes œillères ten verra d'autre... enfin pas sûr parceque visiblement les bardella soral et zemour t'ont mangé le cerveau

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Tiziri Digne n’a pas tout à fait tort ! La manif de 1968 n’a pas été une manifestation de bisounours ! Il y a eu des affrontements très violents entre les manifestant et les forces de l’ordre (qui ont entraînés 2000 blessés et 7 morts). Une manifestation qui a permis à tous les Français d’obtenir des droits : • Hausse générale des salaires : augmentation moyenne de 10 %. • Augmentation du SMIG (ancêtre du SMIC) : hausse de 35 % (et + 56 % pour le secteur agricole). • Temps de travail : 40 heures au lieu de 45 heures. • Congés payés : Passe de 3 semaines à 4 semaines. • Reconnaissance du droit syndical et libertés syndicales dans l'entreprise. • Sécurité sociale : la part restant à la charge du patient pour les soins passe de 35 % à 25 %. • Enseignement supérieur : adoption de la Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur (loi Faure) le 12 novembre 1968, qui introduit plus d'autonomie, de participation et de libertés politiques au sein des universités.

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Quand tas aucun avenir forcément tu choisis le mauvais chemin... Cest un engrenage

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