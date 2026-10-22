« Commencer à prendre des points », l’OM veut éviter le fiasco

Toujours zéro point pour l'OM en Coupe d'Europe, et cela commence à faire mauvais genre pour une formation qui n'a pas affronté des cadors non plus.

Mieux en championnat, l’OM est toujours aussi peu convaincant en Coupe d’Europe. Après les défaites face à Besiktas et l’Olympiakos, le club provençal s’est incliné contre Sturm Graz, qui n’a rien d’un foudre européen. Cette défaite 1-0 laisse l’OM avec zéro point au compteur en trois matchs. Et les supporters se demandent si leur équipe n’est pas déjà éliminée dans cette phrase de saison régulière, même si c’est très loin d’être le cas mathématiquement.

La bourde de Kamissoko fait mal

L’erreur fait partie du football, ça arrive à tout le monde (sur la perte de Kamissoko). Mais la déception est là, car l’OM méritait au moins le nul. Cela se répète et il y a forcément quelque chose à corriger pour commencer à prendre des points en Europa League. Il faut se concentrer sur l’essentiel : prendre des points, concrétiser nos occasions et trouver des solutions. Au haut niveau, quand tu ne punis pas, tu te fais punir », a prévenu le milieu de terrain, capitaine pour l’occasion du club phocéen. Pour Geoffrey Kondogbia, il y a encore pas mal de choses à régler pour enfin aller chercher des points dans cette compétition, en espérant qu’il ne soit pas trop tard. «», a prévenu le milieu de terrain, capitaine pour l’occasion du club phocéen.

En attendant, ce zéro pointé en Europe fait mauvais genre, même si l’OM peut réaliser le 3 sur 3 en Ligue 1 à l’occasion de la réception du Havre ce dimanche au Vélodrome.