Abdelli nouvelle star de l'OM, c'est confirmé

L’OM a battu Angers ce dimanche en Ligue 1. Himad Abdelli a une nouvelle fois réalisé une belle prestation, ponctuée par un but face à son ancien club.

L’ OM a enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 ce dimanche en prenant le meilleur sur le SCO d’Angers. Une belle victoire sur le score de 5-2. Titularisé, Himad Abdelli a largement justifié la confiance de Bruno Genesio en réalisant un match plein, avec notamment un but pour récompenser ses efforts. L’international algérien monte en puissance depuis quelques semaines. De quoi ravir les supporters et les observateurs de l’Olympique de Marseille.

Abdelli choque Marseille

Sur X, ils étaient en effet nombreux à souligner la belle dynamique de l’ancien joueur d’Angers. Parmi les commentaires publiés à son sujet, on pouvait notamment lire : « Pour rappel Himad Abdelli n’a “que” 26 ans. Il peut largement voir son potentiel exploser dans les prochaines années. En tout cas, son aventure à l’OM commence enfin ! » ; « Il faudrait qu’il perde quelques kilos pour gagner en agilité et en percussion… » ; « Je pense pas qu’il ait une énorme marge de progression, mais il peut encore s’améliorer, c’est clair ! » ; « Cela fait 2/3 semaines qu’il est clairement mieux… quoiqu’en disent les fameux connaisseurs du net ! » ou encore : « On pourra en tirer 10-15 M cet été, c’est parfait ».

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L’OM devra poursuivre sur cette lancée la semaine prochaine pour confirmer son regain de forme. Les Phocéens devront d’abord relever la tête en Ligue Europa après leur défaite à domicile face à l’Olympiakos, en allant chercher un résultat positif sur la pelouse de Sturm Graz. Ils recevront ensuite Le Havre en Ligue 1. Face à un adversaire en difficulté, les Marseillais auront une belle occasion de confirmer leur bonne dynamique, avec un Himad Abdelli retrouvé.