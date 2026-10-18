L'OM enchaîne en Ligue 1 et martyrise Angers

7e journée de Ligue 1

Stade Raymond-Kopa

L'OM bat le SCO Angers : 5 buts à 2

Buts pour Angers : Lilian Raolisoa (14e) et El Ouazzani (75e, s.p.)

Buts pour l’OM : Himad Abdelli (37e), Nouhoum Kamissoko (43e), Amine Gouiri (60e), Amine Harit (83e), Igor Paixão (85e)

L’OM était attendu au tournant ce dimanche sur la pelouse du SCO Angers. Cette rencontre n’a pas manqué de spectacle, avec des Phocéens qui repartent avec les trois points suite à leur joli succès 5 buts à 2.

Angers et l’OM connaissent un début de saison compliqué, et cette confrontation entre les deux formations était forcément attendue. Les Phocéens voulaient enchaîner après leur victoire à Troyes, mais aussi se rassurer après leur défaite contre l’Olympiakos en Ligue Europe dans la semaine. Cette rencontre de Ligue 1 à Angers n’a pas tardé à s’enflammer. Dès la 14e minute, le SCO a ouvert le score avec une certaine réussite grâce à Lilian Raolisoa. De quoi replonger les hommes de Bruno Genesio dans le doute… Pas vraiment. Patiemment, l’OM a repris le contrôle du jeu et égalisera grâce à l’ancien Angevin Himad Abdelli à la 37e minute. Juste avant la pause, c’est le jeune Nouhoum Kamissoko qui a ensuite donné l’avantage aux Marseillais.

L'OM déroule en seconde période malgré une frayeur

Au retour des vestiaires, les Phocéens ont maintenu le rythme et ont creusé l’écart grâce à Amine Gouiri. Un but qui semblait mettre l’OM à l’abri, mais Marseille s’est ensuite fait quelques frayeurs. Angers est en effet revenu au score sur penalty à la 75e minute. Finalement, tout s’est terminé de la meilleure des manières pour Genesio et ses hommes, qui ont inscrit deux nouveaux buts pour sécuriser la victoire. D’abord par l’intermédiaire d’Amine Harit, en forme ces derniers temps, puis grâce à Igor Paixão. Critiqué ces dernières semaines, le Brésilien a ainsi pu retrouver un peu de confiance avec cette réalisation qui pourrait lancer sa saison.

Grâce à ce succès convaincant à Angers, le deuxième consécutif en Ligue 1, l’OM poursuit sa remontée au classement et pointe désormais à la 8e place avec 9 points. De son côté, Angers occupe la 14e position avec 7 points.