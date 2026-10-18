L'OM enchaîne en Ligue 1 et martyrise Angers

L'OM enchaîne en Ligue 1 et martyrise Angers

Ligue 1
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
7e journée de Ligue 1
Stade Raymond-Kopa
L'OM bat le SCO Angers : 5 buts à 2
Buts pour Angers : Lilian Raolisoa (14e) et El Ouazzani (75e, s.p.)
Buts pour l’OM : Himad Abdelli (37e), Nouhoum Kamissoko (43e), Amine Gouiri (60e), Amine Harit (83e), Igor Paixão (85e)
L’OM était attendu au tournant ce dimanche sur la pelouse du SCO Angers. Cette rencontre n’a pas manqué de spectacle, avec des Phocéens qui repartent avec les trois points suite à leur joli succès 5 buts à 2.
Angers et l’OM connaissent un début de saison compliqué, et cette confrontation entre les deux formations était forcément attendue. Les Phocéens voulaient enchaîner après leur victoire à Troyes, mais aussi se rassurer après leur défaite contre l’Olympiakos en Ligue Europe dans la semaine. Cette rencontre de Ligue 1 à Angers n’a pas tardé à s’enflammer. Dès la 14e minute, le SCO a ouvert le score avec une certaine réussite grâce à Lilian Raolisoa. De quoi replonger les hommes de Bruno Genesio dans le doute… Pas vraiment. Patiemment, l’OM a repris le contrôle du jeu et égalisera grâce à l’ancien Angevin Himad Abdelli à la 37e minute. Juste avant la pause, c’est le jeune Nouhoum Kamissoko qui a ensuite donné l’avantage aux Marseillais.

L'OM déroule en seconde période malgré une frayeur 

Au retour des vestiaires, les Phocéens ont maintenu le rythme et ont creusé l’écart grâce à Amine Gouiri. Un but qui semblait mettre l’OM à l’abri, mais Marseille s’est ensuite fait quelques frayeurs. Angers est en effet revenu au score sur penalty à la 75e minute. Finalement, tout s’est terminé de la meilleure des manières pour Genesio et ses hommes, qui ont inscrit deux nouveaux buts pour sécuriser la victoire. D’abord par l’intermédiaire d’Amine Harit, en forme ces derniers temps, puis grâce à Igor Paixão. Critiqué ces dernières semaines, le Brésilien a ainsi pu retrouver un peu de confiance avec cette réalisation qui pourrait lancer sa saison.
Grâce à ce succès convaincant à Angers, le deuxième consécutif en Ligue 1, l’OM poursuit sa remontée au classement et pointe désormais à la 8e place avec 9 points. De son côté, Angers occupe la 14e position avec 7 points.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
3Monaco logo
Monaco
1464201055
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
Tout afficher
Articles Recommandés
Abdelli Nouvelle Star De Lom Cest Confirme
OM

Abdelli nouvelle star de l'OM, c'est confirmé

Lorient Monaco Les Compos 17h15 Sur Ligue 1
Ligue 1

Lorient - Monaco : les compos (17h15 sur Ligue 1+)

L1 Paris Fc Rennes Les Compos 17h15 Sur Ligue 1
Ligue 1

L1 : Paris FC - Rennes : les compos (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Fil Info

Abdelli nouvelle star de l'OM, c'est confirmé
Lorient - Monaco : les compos (17h15 sur Ligue 1+)
L1 : Paris FC - Rennes : les compos (17h15 sur Ligue 1+)
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée
« L’équipe B du PSG est quelconque », Vincent Duluc sidéré
Elye Wahi veut rester la bête noire de l'OL
Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça
Paris : Jorge Mendes veut concurrencer le PSG et le PFC
Chelsea confirme la très grave blessure d'Emiliano Martinez

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

l"equipe va encore jouer a la baballe derriere comme d"hab

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Racaille enrichie ?

L'OM enchaîne en Ligue 1 et martyrise Angers

Encore un super prono de Sergio 🤣

OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

Himbert c'est bien un attaquant pourquoi il le fait pas jouer

Angers - OM : Les compos (15h sur Ligue 1+)

Oui la preuve sympa ton pronostic 3-1 😊🤭😂

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
3Monaco logo
Monaco
1464201055
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Lens logo
Lens
10731314113
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
9Brest logo
Brest
9723213103
10Toulouse logo
Toulouse
9723212111
11Lorient logo
Lorient
86222660
12Nice logo
Nice
8622257-2
13Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
14Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading