« L’OM c’est pas des peintres », un journaliste de L'Equipe craque

L'Olympique de Marseille tentera ce dimanche à Angers d'enchaîner une deuxième victoire de suite en Ligue 1. Cependant, si du côté de l'OM on fait profil bas, certains estiment quand même que Bruno Genesio pourrait faire mieux avec un effectif qui n'est tout de même pas bas de gamme.

On fait ce qu'on peu avec ce que l'on a, c'est un peu le leitmotiv des dirigeants de l'OM depuis le début de la saison. Frank McCourt ayant interdit à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de recruter lors du dernier mercato, le club phocéen se cache derrière cette raison pour justifier un début de saison calamiteux. Pour l'instant, les supporters marseillais serrent les dents en espérant que les choses finiront par tourner dans le bon sens pour Paixao et ses coéquipiers. Mais, pour Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe, le discours de Bruno Genesio et des responsables marseillais passe de plus en plus mal. Dans L'Equipe du Soir, notre confrère a vidé son sac et pointé du doigt ce qui ne va pas dans cette position prise par les dirigeants de l'OM et leur entraîneur.

L'OM a quand même de sacrés joueurs

Pour Hugo Guillemet, l'excuse d'un effectif pas assez bon pour briller en Ligue 1 ne tient pas. « C’est une petite musique, et c'est Bruno Génésio, qui a été très bon dans sa communication et qui a réussi son coup, et Grégory Lorenzi aussi, qui l’ont mise en place. Mais ils sont en train de nous faire croire depuis le début de la saison que l'OM ne peut pas gagner un match avec l'effectif qu'ils ont. Moi je n’arrive pas à comprendre (...) Ils sont à six défaites en huit matches, ce n’était pas arrivé depuis 1947 à Marseille alors qu’ils ont des joueurs qui sont payés entre 250.000 et 500.000 euros par mois. Ils ont Aguerd, Emerson, Weah, Højbjerg, Abdelli, Gouiri, Paixão. Ce n'est pas une équipe de peintres. Il y a mieux à faire que perdre six matches sur huit. Il faut avoir un peu d'exigence. Mais ils ne me font pas de peine ! », a lancé le journaliste sur le plateau de L'Equipe du Soir.

Ce dimanche, en déplacement à Angers, l'Olympique de Marseille aura l'occasion de prendre trois points face à une formation pas vraiment en forme. Si l'OM s'impose, alors ce sera peut-être le début d'un retour dans des eaux plus calmes pour la formation de Bruno Genesio, qui recevra ensuite Le Havre, lanterne rouge de Ligue 1.