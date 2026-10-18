« L’OM c’est pas des peintres », un journaliste de L'Equipe craque

« L’OM c’est pas des peintres », un journaliste de L'Equipe craque

OM
parClaude Dautel
5
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique de Marseille tentera ce dimanche à Angers d'enchaîner une deuxième victoire de suite en Ligue 1. Cependant, si du côté de l'OM on fait profil bas, certains estiment quand même que Bruno Genesio pourrait faire mieux avec un effectif qui n'est tout de même pas bas de gamme.
On fait ce qu'on peu avec ce que l'on a, c'est un peu le leitmotiv des dirigeants de l'OM depuis le début de la saison. Frank McCourt ayant interdit à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de recruter lors du dernier mercato, le club phocéen se cache derrière cette raison pour justifier un début de saison calamiteux. Pour l'instant, les supporters marseillais serrent les dents en espérant que les choses finiront par tourner dans le bon sens pour Paixao et ses coéquipiers. Mais, pour Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe, le discours de Bruno Genesio et des responsables marseillais passe de plus en plus mal. Dans L'Equipe du Soir, notre confrère a vidé son sac et pointé du doigt ce qui ne va pas dans cette position prise par les dirigeants de l'OM et leur entraîneur.

L'OM a quand même de sacrés joueurs

Pour Hugo Guillemet, l'excuse d'un effectif pas assez bon pour briller en Ligue 1 ne tient pas. « C’est une petite musique, et c'est Bruno Génésio, qui a été très bon dans sa communication et qui a réussi son coup, et Grégory Lorenzi aussi, qui l’ont mise en place. Mais ils sont en train de nous faire croire depuis le début de la saison que l'OM ne peut pas gagner un match avec l'effectif qu'ils ont. Moi je n’arrive pas à comprendre (...) Ils sont à six défaites en huit matches, ce n’était pas arrivé depuis 1947 à Marseille alors qu’ils ont des joueurs qui sont payés entre 250.000 et 500.000 euros par mois. Ils ont Aguerd, Emerson, Weah, Højbjerg, Abdelli, Gouiri, Paixão. Ce n'est pas une équipe de peintres. Il y a mieux à faire que perdre six matches sur huit. Il faut avoir un peu d'exigence. Mais ils ne me font pas de peine ! », a lancé le journaliste sur le plateau de L'Equipe du Soir.
Ce dimanche, en déplacement à Angers, l'Olympique de Marseille aura l'occasion de prendre trois points face à une formation pas vraiment en forme. Si l'OM s'impose, alors ce sera peut-être le début d'un retour dans des eaux plus calmes pour la formation de Bruno Genesio, qui recevra ensuite Le Havre, lanterne rouge de Ligue 1.

Lire aussi

L’OM à l'assaut d'un rugueux défenseur argentinL’OM à l'assaut d'un rugueux défenseur argentin
OM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveauOM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveau
Articles Recommandés
Ol Paulo Fonseca Casse Son Equipe Et Assume
OL

OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

La Femme De Lucas Digne Applaudit Les Casseurs
PSG

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Mccourt Se Moque De Lom Une Hallucinante Confidence
OM

McCourt se moque de l'OM, une hallucinante confidence

Mathis Albert
PSG

Le PSG s'active pour faire signer un ailier à 20ME

Fil Info

OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume
La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs
McCourt se moque de l'OM, une hallucinante confidence
Le PSG s'active pour faire signer un ailier à 20ME
Nike avoue une énorme boulette Lamine Yamal
La boutique du LOSC pillée, un vandale sérieusement blessé
PSG : Le fantôme de Kvaratskhelia fait peur à Paris
Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu
Nantes : La DNCG commence à avoir des doutes sur la vente

Derniers commentaires

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Les gens l'oublient !! Et les demis cerveau qui la ramène sur Marseille gneugneugneugneu X mort cette année gneugneugneugneu la délinquance Et dans les années 1920 1930 cetait combien de mort par ans ?? Vous le savez ou pas ?? C'était des tueries chaques jours !! Et ca ose parler d'insécurité aujourd'hui

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Je vois bien plus que 2 problème moi.. enleve tes œillères ten verra d'autre... enfin pas sûr parceque visiblement les bardella soral et zemour t'ont mangé le cerveau

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Tiziri Digne n’a pas tout à fait tort ! La manif de 1968 n’a pas été une manifestation de bisounours ! Il y a eu des affrontements très violents entre les manifestant et les forces de l’ordre (qui ont entraînés 2000 blessés et 7 morts). Une manifestation qui a permis à tous les Français d’obtenir des droits : • Hausse générale des salaires : augmentation moyenne de 10 %. • Augmentation du SMIG (ancêtre du SMIC) : hausse de 35 % (et + 56 % pour le secteur agricole). • Temps de travail : 40 heures au lieu de 45 heures. • Congés payés : Passe de 3 semaines à 4 semaines. • Reconnaissance du droit syndical et libertés syndicales dans l'entreprise. • Sécurité sociale : la part restant à la charge du patient pour les soins passe de 35 % à 25 %. • Enseignement supérieur : adoption de la Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur (loi Faure) le 12 novembre 1968, qui introduit plus d'autonomie, de participation et de libertés politiques au sein des universités.

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Quand tas aucun avenir forcément tu choisis le mauvais chemin... Cest un engrenage

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Ahh les balles réelles carrément ?? Et cest moi le taré mal éduqué ensuite..bah putain

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
3Monaco logo
Monaco
1464201055
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Lens logo
Lens
10731314113
8Brest logo
Brest
9723213103
9Toulouse logo
Toulouse
9723212111
10Lorient logo
Lorient
86222660
11Nice logo
Nice
8622257-2
12Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
13Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
14Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading