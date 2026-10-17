OM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveau

OM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveau

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parEric Bethsy
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Alors que des jeunes attendent patiemment leur tour, Bruno Genesio se montre prudent. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille refuse de lancer des talents qu’il ne juge pas suffisamment armés pour le haut niveau.
La solution paraît presque évidente. Pour compléter un effectif trop juste et peu compétitif, Bruno Genesio peut faire appel aux jeunes. Le coach de l’Olympique de Marseille, qui s’appuie régulièrement sur l’ailier droit Keyliane Abdallah, s’est réjoui des prestations de Nouhoum Kamissoko et de Kelyann Bezahaf à Troyes (2-0) le week-end dernier. Alors pourquoi ne pas ouvrir la porte à d’autres talents ?
De nombreux supporters et observateurs se posent la question, notamment en ce qui concerne le milieu offensif Milan Leccese (17 ans) et surtout Antoine Valero. L’attaquant de 18 ans, très efficace avec la réserve, attend toujours sa première apparition avec les pros. Mais la récompense risque de ne pas venir de sitôt. Bruno Genesio a en effet laissé entendre que le jeune avant-centre n’était pas prêt pour le haut niveau.
« Antoine a repris avec nous en début de saison, c’est un jeune joueur, il a 18 ans seulement, a rappelé l’entraîneur phocéen. Il est venu faire la séance avec nous hier. J’ai aussi une relation avec la formation via Jérémie Bréchet, des retours sur les matchs de jeunes et ce qu’ils montrent aux entraînements. J’ai aussi des joueurs avec des qualités dans mon effectif qui occupent des postes offensifs. Il faut être patient, même si je sais qu’il y a beaucoup d’attente autour des jeunes à Marseille. »

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« Il faut être vigilant, souvent il y a une évaluation faite sur les matchs de jeunes ou de sélections espoirs, mais il y a une grande différence entre ces rencontres et la Ligue 1. Il faut aussi leur laisser du temps pour s’adapter à ce qu’est la Ligue 1. Ils ont besoin d’apprendre, d’acquérir de l’expérience. On a tous envie de les voir jouer, mais il faut bien évaluer le niveau de chacun avant de les lancer. Cela peut être destructeur s’ils ne sont pas prêts et qu’on les lance trop tôt », a prévenu Bruno Genesio, au risque de pousser Antoine Valero vers la sortie.
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