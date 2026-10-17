OM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveau

Alors que des jeunes attendent patiemment leur tour, Bruno Genesio se montre prudent. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille refuse de lancer des talents qu’il ne juge pas suffisamment armés pour le haut niveau.

La solution paraît presque évidente. Pour compléter un effectif trop juste et peu compétitif, Bruno Genesio peut faire appel aux jeunes. Le coach de l’Olympique de Marseille , qui s’appuie régulièrement sur l’ailier droit Keyliane Abdallah, s’est réjoui des prestations de Nouhoum Kamissoko et de Kelyann Bezahaf à Troyes (2-0) le week-end dernier. Alors pourquoi ne pas ouvrir la porte à d’autres talents ?

De nombreux supporters et observateurs se posent la question, notamment en ce qui concerne le milieu offensif Milan Leccese (17 ans) et surtout Antoine Valero. L’attaquant de 18 ans, très efficace avec la réserve, attend toujours sa première apparition avec les pros. Mais la récompense risque de ne pas venir de sitôt. Bruno Genesio a en effet laissé entendre que le jeune avant-centre n’était pas prêt pour le haut niveau.

« Antoine a repris avec nous en début de saison, c’est un jeune joueur, il a 18 ans seulement, a rappelé l’entraîneur phocéen. Il est venu faire la séance avec nous hier. J’ai aussi une relation avec la formation via Jérémie Bréchet, des retours sur les matchs de jeunes et ce qu’ils montrent aux entraînements. J’ai aussi des joueurs avec des qualités dans mon effectif qui occupent des postes offensifs. Il faut être patient, même si je sais qu’il y a beaucoup d’attente autour des jeunes à Marseille. »