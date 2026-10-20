Lille : Ancelotti déchante, il ne cache pas son inquiétude

Davide Ancelotti compte réaliser de grandes choses avec le LOSC. L’Italien apprécie la vie à Lille, même si les récents événements survenus dans la ville l’inquiètent beaucoup.

Le 17 octobre dernier, la France a connu des scènes préoccupantes dans plusieurs grandes villes, en marge de manifestations contre la vie chère et la hausse du prix de l’essence. Lille n’a pas été épargnée, avec des dégâts considérables, notamment dans de nombreux commerces. Davide Ancelotti n’a pas pu s’empêcher de réagir à ces événements survenus le week-end dernier.

Présent en conférence de presse ces dernières heures, le nouvel entraîneur du LOSC, qui habite dans le Vieux-Lille, a notamment déploré : « Je ne reste pas beaucoup à l’extérieur, car j’habite dans le Vieux-Lille. J’ai vu beaucoup de boutiques où j’allais et où il n’y a désormais plus rien. C’est vraiment très triste. Mais ce n’est pas à moi de proposer des solutions. Ce que je vois en tant qu’habitant de Lille, c’est désolant. »`

Davide Ancelotti jouera gros

Alors qu’il est installé à Lille depuis peu de temps, Davide Ancelotti exprime déjà ses inquiétudes face à la situation dans sa ville d’adoption, notamment en matière de sécurité. Il aura l’occasion de se concentrer pleinement sur le terrain cette semaine, avec la réception de Galatasaray ce mercredi soir en Ligue des champions, avant un déplacement périlleux sur la pelouse de l’AS Monaco en Ligue 1 en fin de semaine.

Le LOSC affiche de grandes ambitions cette saison, et sa réussite dépendra notamment de sa capacité à gérer l’enchaînement des rencontres. Les Dogues devront notamment réagir en Ligue des champions après avoir concédé deux défaites en autant de matchs.

Davide Ancelotti, qui est encore un entraîneur relativement inexpérimenté au plus haut niveau, aura l’occasion de faire ses preuves cette saison à Lille. Encore faut-il qu’il puisse s’épanouir pleinement dans son nouvel environnement.