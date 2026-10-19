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TV : LOSC - Galatasaray, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue des Champions
parAlexis Rose
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Suite à une semaine compliquée, le Lille OSC espère bien relancer la machine en marquant ses premiers points de la saison en Ligue des Champions face à Galatasaray.

Quelle heure pour LOSC - Galatasaray ?

Le club nordiste connaît un début de campagne de Ligue des Champions très difficile. Tout au fond du classement, avec une 34e place sur 36 avec zéro point au compteur, le LOSC se doit de faire bien mieux. Pour se relancer après ce départ difficile, Lille souhaite faire un résultat contre Galatasaray. Ce match se jouera ce mercredi 21 octobre à 18h45 au Stade Pierre Mauroy.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - Galatasaray ?

Contrairement à son voisin lensois, qui aura la chance d’être à l’affiche sur l’antenne principale de Canal Plus mercredi soir, ce match entre le LOSC et Galatasaray, comptant pour la 3e journée de la C1, sera diffusé sur Canal+ Foot.

Les compos probables de LOSC - Galatasaray :

Défait sur sa pelouse face au Betis Séville en septembre (2-3), le LOSC a chuté lourdement contre Arsenal la semaine passée (0-3). Enfoncé dans les dernières places du classement de cette phase régulière de la Ligue des Champions, Lille va donc chercher à débloquer son compteur de points contre Galatasaray. Pour ce match, Davide Ancelotti sera privé de Igamane, Ethan Mbappé, Santos ou Ueda.

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La compo probable du LOSC : Ozer - Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud - Mukau, Bentaleb, André - Bakwa, Giroud, Haraldsson.
Juste derrière le LOSC au classement de cette C1 avec une avant-dernière place, Galatasaray a subi des revers face au Sporting (1-3) et face au Barça la semaine passée (1-4). Auteur d’un bon match face aux Blaugranas, le club turc n’a pas été bien payé. C’est donc avec un sentiment de revanche que Galatasaray ira dans le Nord de la France ce mercredi. Lors de ce match, Okan Buruk devra composer sans Aydin, Ayhan, Guner, Singo, Torreira ou Yilmaz.
La compo probable de Galatasaray : Cakir - Sallai, Sanchez, Jakobs, Elmali - Ugochukwu, Lemina - Akgun, Batrakov, Leroy Sané - Osimhen.

Champions League

21 octobre 2026 à 18:45
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18:45
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je suis lyonnais et non , meme si pas du tout intetionnel , c 'est rouge direct , pied pas maitrisé

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