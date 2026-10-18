Lille est déjà dépendant d'Ethan Mbappé

Lille est déjà dépendant d'Ethan Mbappé

LOSC
parClaude Dautel
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Le LOSC s'est contenté d'un point samedi contre Brest, et si Lille reste en haut du classement de Ligue 1, cela relève tout de même du petit miracle. La formation de Davide Ancelotti n'est pas flamboyante, et seul Ethan Mbappé semble pouvoir porter le club nordiste un peu plus haut.
Avec un 6 sur 10, le petit frère de Kylian Mbappé a, dans L'Equipe, la meilleure note côté LOSC après le match nul (1-1) contre le Stade Brestois. Il est vrai que dans une rencontre légèrement ennuyeuse, l'attaquant lillois a tiré son épingle du jeu, même s'il n'a pas permis à son équipe de s'imposer. Au fil des matchs, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, arrivé librement au LOSC en 2024, prend une vraie ampleur, et à 19 ans, il confirme qu'il ne doit pas sa place uniquement en raison de filiation avec Kylian Mbappé. Ethan Mbappé est un vrai bon joueur de football, et dans l'After Foot, on n'est pas loin de penser que le club d'Olivier Létang a déjà une forme de dépendance aux performances du natif de Montreuil.

Ethan Mbappé n'est plus le frère de....

Même si Ethan Mbappé doit encore se montrer plus décisif, Walid Acherchour pense que Lille doit désormais compter sur ce dernier pour faire la différence. « Ethan Mbappé, c’est clairement le détonateur. Sa prestation a été de grande qualité. Dès que le ballon touche ses pieds, il se passe quelque chose dans cette équipe. Alors tout n'est pas fait parfaitement, mais il a une énergie, il provoque, il est bon et il est connecté au reste de l'équipe. Moi je le dis depuis le début de saison, il n'y a pas encore une dépendance à Ethan Mbappé, mais on n'en est plus très très loin à Lille. Parce que de l'autre côté, Haraldsson, moi je suis déçu du joueur, vraiment », a confié le consultant de RMC.

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De son côté, le quotidien sportif donne une bonne note à Ethan Mbappé, mais relativise sa prestation face à Brest. « Des quatre joueurs offensifs, il a été le plus régulier sur la distance, et celui qui a créé le plus de différences. Ce n’est pas grand-chose, mais cela a suffi à le distinguer des autres dans un match aussi faible », fait remarquer L’Équipe. De quoi justifier la confiance accordée par Davide Ancelotti à son jeune attaquant français.
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Derniers commentaires

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Car c'est bel et bien une victoire en trompe l'oeil, le nul était le plus logique vu la physionomie, tant pis si tu n'as pas assez d'objectivité pour envisager que l'OL puisse faire d'autres résultats que de gagner tous les matches. Je ne parle aucunement de son classement qui reflète, d'ailleurs, que la logique sportive vis à vis du calendrier joué par l'OL, et je ne vois pas en quoi il m'importerait puisqu'il ne représente pas un concurrent.

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quasi immédiate ??? Tu t'enfonces

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L’attentat il a dit 😂

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Tu confirmes donc que tu n'as regardé que le score. Et tu viens troller. Jamais compris à quoi ça sert... pathétique de perdre du temps à ça.

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Ça délasse 😘

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