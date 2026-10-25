Monaco - Lille : les compos (15h sur Ligue 1+)

Himbert décevant , c'est vite jugé avec 63 mn en ligue 1 et un match en Europa avec aucun titulaire pour donner de bon ballons
Les titres ne veulent rien dire sur le niveau d'un joueur, ils veulent seulement dire le niveau d'une équipe Tu mets Messi prime, a Malaga, quand ils disputaient la LDC, Malaga ne gagne probablement pas la LDC, pourtant Messi prime sans trophée est quand même le meilleur joueur de cette année là
Le meilleur tennisman peut ne gagner aucun tournoi en fait => Si X fait les 4 finales des 4 grands chelem, mais les perds toutes, que federer, Nadal, Djoko et Murray en gagne 1 chacun, mais font a chaque fois 1/8e ou 1/4e ds les 3 autres, X est forcément le meilleur, il n'y a même pas à discuter les titres récompenses la meilleure équipe, pas le meilleur joueur
juste dans ton cerveau de malade mental !! Que ca soit pour la liga, la ldc et la ligue des champions, il n'a été élu meilleur joueur d'aucune de ses compétitions !! Comment on peut etre le meilleur joueur du monde, quand on est jamais le meilleur dans toutes les compétitions auxquelles on participe ! C'est comme si tu nous expliquait que le meilleur tennisman c'est un mec qui gagne aucun tournoi lol Prépare tes mouchoirs, tu vas chialer comme une madeleine demain :)
Quel joueur! Après Laurent Blanc c'est sûrement le GOAT défensif de ces 30 dernières années a égalité avec Heinze peut-être!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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