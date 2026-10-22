La LFP refuse de reporter PSG-OL

Toujours pas de décision définitive en ce qui concerne le report de PSG-OL.

La Préfecture de police de Paris a bien demandé à la Ligue de reporter le match de ce dimanche soir et le caser au lundi soir pour permettre aux forces de l’ordre d’avoir un week-end moins chargé. Le Préfet peut en théorie imposer cette décision mais aimerait l’accord de la Ligue, qui refuse de le donner.

Pour la LFP, le match entre le PSG et l’OL représente une vraie affiche de notre championnat et n’a pas à être déplacé sauf cas de force majeure. La tenue du match de NFL entre New Orléans et Pittsburgh a lieu l’après-midi du dimanche, et n’empêche donc pas ce match de football en soirée. Les négociations continuent actuellement mais à 72 heures du début de la rencontre, personne ne sait si le choc entre le PSG et l’OL aura lieu dimanche, ou lundi pendant la cérémonie du Ballon d’Or.