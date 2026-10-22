PSG-OL se jouera pendant le Ballon d’Or

Quelle misère ce club de wish.... quelle hOMte... toujours en course pour un zéro pointé 🤣🤣 bande de tocards !
Ils vont le couper en combien le ballon ?
Voyons jusqu'en janvier et Godts va enfin éclater
De quels joueurs allons nous encore devoir nous passer ?
Les mêmes gens qui viendront se plaindre de la perte de places UEFA
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🔴 ALERTE INFO - #Paris : Le match PSG-OL reporté. 👉 Initialement prévue ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes, la rencontre de la 8e journée de Ligue 1 aura lieu lundi 26 octobre en raison des manifestations dans la capitale. (Info @Info_Paris_IDF) #PSGOL