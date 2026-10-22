PSG-OL se jouera pendant le Ballon d’Or

Face à l’actualité chaude en France et la multiplication des sollicitations pour les forces de l’ordre, le Préfet de Paris a décidé de reporter de 24 heures le match entre le PSG et l’OL.

Cette rencontre phare était prévue ce dimanche soir pour le choc habituel de Ligue 1. Mais les policiers seront mobilisés samedi et peut-être dimanche par l’acte 2 des manifestations, en plus du match de NFL très prisé au Stade de France dimanche après-midi. Dans ces conditions, selon Info Paris IDF, le match a été repoussé de 24 heures et aura lieu lundi soir, pendant que le Ballon d’Or sera attribué à Londres.