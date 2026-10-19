Ligue des champions - Le trophée
Ligue des champions

LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée

Ligue des Champions
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
3e journée de la Ligue des Champions :
Mardi 20 octobre
18h45 : Fenerbahçe - Slavia Prague (sur Canal+ Sport)
Sabah FK - Dortmund (sur Canal+ Foot)
21h00 : Manchester City - AEK Athènes FC (sur Canal+ Sport)
Stuttgart - Atlético de Madrid (sur Canal+ Live 4)
Naples - FK Bodo/Glimt (sur Canal+ Live 6)
AS Rome - SK Slovan Bratislava (sur Canal+ Live 5)
Paris Saint-Germain - FC Barcelone (sur Canal+ Foot)
Liverpool - Villarreal (sur Canal+ Live 3)
FC Porto - PSV (sur Canal+ Live 7)
Mercredi 21 octobre
18h45 : Lille OSC - Galatasaray (sur Canal+ Foot)
Côme - Manchester United (sur Canal+ Sport)
21h00 : Sporting Portugal - LASK (sur Canal+ Live 7)
FC Bruges - RC Lens (sur Canal+)
Betis Séville - Feyenoord (sur Canal+ Live 6)
Bayern Munich - Arsenal (sur Canal+ Foot)
Inter Milan - FC Shakhtar Donetsk (sur Canal+ Live 4)
Aston Villa - Viking FK (sur Canal+ Live 5)
Real Madrid - RB Leipzig (sur Canal+ Sport)

Champions League

CalendrierRésultats

Phase de ligue

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
622001037
2FC Barcelona logo
FC Barcelona
62200927
3Aston Villa logo
Aston Villa
62200927
4VfB Stuttgart logo
VfB Stuttgart
62200615
5Liverpool logo
Liverpool
62200844
Tout afficher
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Cathro
ASSE

ASSE : Ian Cathro a pété les plombs, il remercie les fans

ICONSPORT_376560_0060
OL

OL : Expulsé face à Nice, il reçoit déjà une promotion

ICONSPORT_365591_0074
PSG

Kroupi au PSG, gros retournement de situation

Fil Info

L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
ASSE : Ian Cathro a pété les plombs, il remercie les fans
OL : Expulsé face à Nice, il reçoit déjà une promotion
Kroupi au PSG, gros retournement de situation
PFC : Ferracci s'en va, Antoine Arnault prend sa place
OM : La fusée est lancée, Di Meco s'enflamme
PSG-OL, Sidney Govou conseille Lyon
PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, il calme les Gunners
Cristiano Ronaldo suspendu 30 jours, le Portugal frappe fort

Derniers commentaires

Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça

C'est une quasi certitude même Hernandez . Seulement s'il délocalise ZZ a gauche ça risque de tuer mentalement Digne.

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Et oui bien évidemment c'est le niçois qui se jette sous ses crampons c'est d'une logique implacable et les gars demandent de l'objectivité 😄

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

C'est pour ça que le VAR a dû intervenir ?

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Le Mans, Monaco, et déplacements à Rennes, Lille, Marseille, Brest et Strasbourg....tu aurais l'audace de parvenir à me trouver un calendrier plus corsé ? Ajouté à cela le fait que le PSG soit le seul club à n'avoir pas pu se préparer. Bref, il n'y avait pas lieu de faire la comparaison avec le PSG qui est un cas à part, il faut uniquement regarder les clubs similaires.

OM : La fusée est lancée, Di Meco s'enflamme

Pour le maintien oui, pour des objectifs plus élevés il va falloir patienter avant de parler de fusée car l'OM compte 4 défaites en 7 journées, c'est énorme.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading