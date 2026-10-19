LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Le Mans, Monaco, et déplacements à Rennes, Lille, Marseille, Brest et Strasbourg....tu aurais l'audace de parvenir à me trouver un calendrier plus corsé ? Ajouté à cela le fait que le PSG soit le seul club à n'avoir pas pu se préparer. Bref, il n'y avait pas lieu de faire la comparaison avec le PSG qui est un cas à part, il faut uniquement regarder les clubs similaires.