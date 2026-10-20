Il réclame 250.000 euros par mois, Lens le vire sans hésiter

Je signe pour un beau match nul .un 2 a 2 serait parfait .
Comme si... il n'y avait aucune autorité qui surveille les comptes des clus de Ligue1. Mdr
Kondogbia titulaire en défense, j ai même pas les mots....
pour le moment la vraie vie c est pillage cassage et destruction de vie de bcp de gens. par qui? ouvre les yeux tu verras tout de suite. un indice? aucun suedois! donc bien sur ca va finir en t es raciste blablabla. la merde officielle , mais c est factuel. personne ne peut le nier. sur les videos, sur les reseaux ou dans les emissions TV. impossible de dire le contraire! y a aucin racisme la dedans absolument aucun. ce sont que des petites merdes, qu il va falloir calmer tres tres rapidement. Marre de payer pour ces enkulés! Les honnetes gens regardent, et vont finir par renoncer a se rassembler, car ces pourritures gachent tout Preuve a la finale de LDC, pire. le feu d artifice a Paris a ete tiré et le concert avec des figurants 1 semaine avant pour eviter des debordements ! donc le laxisme, ca va bien. place a la loi et au redressement de cette societé malade..
si RAPH FOOTBALL le dit ! on en est sur !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨🚨 WESLEY SAÏD 🇫🇷 VOULAIT 250 000 EUROS PAR MOIS POUR RESTER AU RC LENS !! 🤑❤️💛 La direction sang et or a refusé cette somme pour le prolonger. Le club a préféré miser sur Thorgan Hazard 🇧🇪 qui coûte près de 3 fois moins cher avec ses 90 000 euros mensuels. (@lequipe)