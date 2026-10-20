Il réclame 250.000 euros par mois, Lens le vire sans hésiter

Il réclame 250.000 euros par mois, Lens le vire sans hésiter

Lens
parCorentin Facy
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Auteur d’une belle saison 2025-2026 à Lens avec 12 buts et 2 passes décisives, Wesley Saïd a surpris tout le monde en signant librement au Qatar. Un choix avant tout financier.
Le RC Lens a connu de multiples bouleversements lors du précédent mercato estival. L’architecte de l’équipe ayant terminé 2e de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France, à savoir Pierre Sage, a notamment fait ses valises pour rejoindre Crystal Palace. Des joueurs importants de la saison dernière sont également partis à l’instar de Mamadou Sangaré ou encore de Malang Sarr. Dans le secteur offensif, Wesley Saïd a également fait ses valises. Titulaire de Pierre Sage, l’attaquant de 31 ans a été précieux l’an passé avec 12 buts en Ligue 1.
Son départ pour Al-Shamal au Qatar a surpris, notamment chez les supporters lensois, lesquels ont été nombreux à critiquer la direction pour ce départ en fin de contrat. Dans son édition du jour, L’Equipe apporte quelques détails sur les raisons du départ de Wesley Saïd. Sans surprise, l’explication est avant tout financière puisque le quotidien national révèle que l’ancien Rennais a réclamé un salaire de 250.000 euros par mois au RC Lens pour prolonger.

Lens a refusé de surpayer Wesley Saïd

Une somme que Joseph Oughourlian a refusé d’offrir à son attaquant et cela malgré la très belle saison qu’il venait de réaliser. Le directeur sportif Jean-Louis Leca a par conséquent rapidement acté ce départ et s’est mis en quête du successeur de Wesley Saïd. Le club Sang et Or a misé sur Thorgan Hazard, lequel émarge de son côté à 90.000 euros par mois, un salaire bien plus abordable que celui réclamé par Wesley Saïd. Reste que pour l’instant, l’international belge peine à convaincre du côté de Lens, où l’on espère une montée en puissance rapide de l’ancien ailier d’Anderlecht.

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pour le moment la vraie vie c est pillage cassage et destruction de vie de bcp de gens. par qui? ouvre les yeux tu verras tout de suite. un indice? aucun suedois! donc bien sur ca va finir en t es raciste blablabla. la merde officielle , mais c est factuel. personne ne peut le nier. sur les videos, sur les reseaux ou dans les emissions TV. impossible de dire le contraire! y a aucin racisme la dedans absolument aucun. ce sont que des petites merdes, qu il va falloir calmer tres tres rapidement. Marre de payer pour ces enkulés! Les honnetes gens regardent, et vont finir par renoncer a se rassembler, car ces pourritures gachent tout Preuve a la finale de LDC, pire. le feu d artifice a Paris a ete tiré et le concert avec des figurants 1 semaine avant pour eviter des debordements ! donc le laxisme, ca va bien. place a la loi et au redressement de cette societé malade..

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si RAPH FOOTBALL le dit ! on en est sur !

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