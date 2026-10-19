Lens prêt à retenter le pari Dino Toppmöller

Nommé cet été pour succéder à Pierre Sage, Dino Toppmöller a rapidement été remercié par le RC Lens. Jean-Louis Leca ne regrette pas pour autant d’avoir choisi le coach allemand.

Le RC Lens a été contraint de gérer un moment important cet été avec le départ de Pierre Sage à Crystal Palace. Le club nordiste aurait évidemment aimé conserver l’ancien coach de l’OL, lequel a réalisé une saison historique avec les Sang et Or, mais ce dernier a finalement cédé aux sirènes de la Premier League. Le directeur sportif Jean-Louis Leca a été en première ligne pour la nomination du nouvel entraîneur et son choix s’est porté sur Dino Toppmöller. Très vite, les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration et Yannick Cahuzac a été nommé pour prendre la suite.

On pourrait penser que du côté lensois, on regrette amèrement le choix raté de Dino Toppmöller. Ce n’est pas le cas comme Jean-Louis Lecca l’a expliqué au micro de Ligue1+. « J’ai clairement apprécié tout ce que j’ai entendu lors des échanges avec lui, l’homme qu’il est. Et puis, après, vous savez, il y a des fois dans la vie des choses qui n’arrivent pas au bon moment et ça ne marche pas. Je pense que ce qu’il faut retenir de ça, c’est que les départs d’entraîneurs, ou de n’importe quelle personne dans le football, sont souvent difficiles » a d’abord lancé le directeur sportif de Lens avant de poursuivre.

Leca ne regrette pas le choix Toppmöller

« Quand ça se passe en 24 heures, cela veut dire que tout le monde s’est réuni autour d’une table, tout le monde a fait un bilan, tout le monde s’est serré la main et est sorti par la grande porte de cette situation. Une erreur de recrutement ? S’il fallait le refaire aujourd’hui, je le referais de la même façon. Après, c’est quelque chose qui n’a pas fonctionné à ce moment-là. Je ne peux pas dire que c’est une réussite » a conclu Jean-Louis Leca, qui ne changerait rien à son processus de recrutement avec Toppmöller si cela était à refaire. La question est maintenant de savoir si l’intérimaire Yannick Cahuzac va rester en poste sur le long terme. C’est bien parti pour après le succès à Troyes samedi soir.