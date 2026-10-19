Lens prêt à retenter le pari Dino Toppmöller

Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que nos droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi on n'en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là
Désolé mais je ne suis pas d'accord. La connerie n'a pas de couleur de peau ou d'origine ethnique ! Elle serait franco française qu'elle aurait le même discours tout comme des lfistes que je connais.
Tu peux réécrire autant que tu veux l'histoire... ça ne prend pas ici. L'OL des années 2000, était certes très influent dans le football français, mais on était à des années lumières de la période magouilles et compagnie de l'OM de Tapie. D'ailleurs l'un a été condamné, l'autre n'a même jamais eu de procès... tout au plus quelques accusations de quidams comme toi. Mais 0 preuves, 0 accusations sérieuses... Bref, tu brasses du vent
je suis lyonnais et non , meme si pas du tout intetionnel , c 'est rouge direct , pied pas maitrisé
c'est un eplaisanterie ? il est en panic complet lorsqu'il a un ballon qui peut s'avèrer decisif, il perd 2 ballons dans notre surface qui auraient pu amener un but niçois. En revanche c'est vrai qu'il fait de gros efforts defensivement, et qu'il est bon a plus de 30 metres de la cage adverse. il a un tres gros potentiel mais pour l'instant il est a des années lumière de joueurs du meme profil comme Yacin ou messloub
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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