Lens prêt à retenter le pari Dino Toppmöller

Lens prêt à retenter le pari Dino Toppmöller

Lens
parCorentin Facy
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Nommé cet été pour succéder à Pierre Sage, Dino Toppmöller a rapidement été remercié par le RC Lens. Jean-Louis Leca ne regrette pas pour autant d’avoir choisi le coach allemand.
Le RC Lens a été contraint de gérer un moment important cet été avec le départ de Pierre Sage à Crystal Palace. Le club nordiste aurait évidemment aimé conserver l’ancien coach de l’OL, lequel a réalisé une saison historique avec les Sang et Or, mais ce dernier a finalement cédé aux sirènes de la Premier League. Le directeur sportif Jean-Louis Leca a été en première ligne pour la nomination du nouvel entraîneur et son choix s’est porté sur Dino Toppmöller. Très vite, les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration et Yannick Cahuzac a été nommé pour prendre la suite.
On pourrait penser que du côté lensois, on regrette amèrement le choix raté de Dino Toppmöller. Ce n’est pas le cas comme Jean-Louis Lecca l’a expliqué au micro de Ligue1+. « J’ai clairement apprécié tout ce que j’ai entendu lors des échanges avec lui, l’homme qu’il est. Et puis, après, vous savez, il y a des fois dans la vie des choses qui n’arrivent pas au bon moment et ça ne marche pas. Je pense que ce qu’il faut retenir de ça, c’est que les départs d’entraîneurs, ou de n’importe quelle personne dans le football, sont souvent difficiles » a d’abord lancé le directeur sportif de Lens avant de poursuivre.

Leca ne regrette pas le choix Toppmöller

« Quand ça se passe en 24 heures, cela veut dire que tout le monde s’est réuni autour d’une table, tout le monde a fait un bilan, tout le monde s’est serré la main et est sorti par la grande porte de cette situation. Une erreur de recrutement ? S’il fallait le refaire aujourd’hui, je le referais de la même façon. Après, c’est quelque chose qui n’a pas fonctionné à ce moment-là. Je ne peux pas dire que c’est une réussite » a conclu Jean-Louis Leca, qui ne changerait rien à son processus de recrutement avec Toppmöller si cela était à refaire. La question est maintenant de savoir si l’intérimaire Yannick Cahuzac va rester en poste sur le long terme. C’est bien parti pour après le succès à Troyes samedi soir.
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Derniers commentaires

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que nos droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi on n'en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Désolé mais je ne suis pas d'accord. La connerie n'a pas de couleur de peau ou d'origine ethnique ! Elle serait franco française qu'elle aurait le même discours tout comme des lfistes que je connais.

Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

Tu peux réécrire autant que tu veux l'histoire... ça ne prend pas ici. L'OL des années 2000, était certes très influent dans le football français, mais on était à des années lumières de la période magouilles et compagnie de l'OM de Tapie. D'ailleurs l'un a été condamné, l'autre n'a même jamais eu de procès... tout au plus quelques accusations de quidams comme toi. Mais 0 preuves, 0 accusations sérieuses... Bref, tu brasses du vent

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je suis lyonnais et non , meme si pas du tout intetionnel , c 'est rouge direct , pied pas maitrisé

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c'est un eplaisanterie ? il est en panic complet lorsqu'il a un ballon qui peut s'avèrer decisif, il perd 2 ballons dans notre surface qui auraient pu amener un but niçois. En revanche c'est vrai qu'il fait de gros efforts defensivement, et qu'il est bon a plus de 30 metres de la cage adverse. il a un tres gros potentiel mais pour l'instant il est a des années lumière de joueurs du meme profil comme Yacin ou messloub

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