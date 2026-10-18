PSG : Nuno Mendes sera là contre le Barça, Paris respire

Sorti en fin de match samedi contre Strasbourg en raison d'un souci musculaire, Nuno Mendes a inquiété Luis Enrique et les supporters du Paris Saint-Germain. Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes concernant celui qui sera en charge de marquer Lamine Yamal.

La victoire une nouvelle fois renversante du PSG à la Meinau n'a pas été suffisante pour faire le bonheur des Parisiens, lesquels attendent désormais avec impatience la confrontation avec le FC Barcelone en Ligue des champions , mardi soir au Parc des Princes. En effet, en toute fin de match, l'infirmerie parisienne s'est subitement remplie après la sortie de Nuno Mendes suite à un problème musculaire, puis celle de Maghnes Akliouche dont la cheville était bien endommagée après un tacle strasbourgeois . Pour Luis Enrique, qui restait prudent, l'inquiétude était là, car Nuno Mendes doit une nouvelle fois se coltiner Lamine Yamal, ce qu'il a réussi à faire ces dernières années. Et sans le défenseur portugais de 24 ans, le Paris Saint-Germain pourrait suer à grosses gouttes. Mais, ce dimanche, les nouvelles sont plutôt très rassurantes concernant le défenseur du PSG, mais moins s'agissant de Maghnes Akliouche.

Nuno Mendes n'inquiète pas le PSG

Du côté d'Arthur Perrot, journaliste sur RMC, et du Parisien, on est confiant concernant la présence de Nuno Mendes mardi soir contre le Barça. « Premières nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes. L'international portugais a ressenti une gêne à la cuisse. Mais au club personne n'est inquiet concernant l'état de santé du défenseur, en revanche il faudra surveiller l'état de forme de Maghnes Akliouche touché à la cheville gauche. L'international français doit passer des examens dans les prochaines heures », précisent nos confrères. De quoi rassurer Luis Enrique qui n'aura pas de question à se poser sur le plan défensif, au moment où le Paris Saint-Germain doit clairement se poser des questions sur le recrutement de Lucas Digne.

Censé être capable de suppléer Nuno Mendes pour faire souffler ce dernier, le défenseur français arrivé cet été d'Aston Villa ne répond pour l'instant pas aux attentes de son entraîneur. Titularisé contre Strasbourg, Lucas Digne a encore une fois été à la peine, et c'est d'ailleurs pour cela que l'entraîneur du PSG l'avait remplacé par Nuno Mendes à la 53ᵉ minute. Lors du prochain mercato d'hiver, Luis Campos pourrait encore une fois devoir trouver une solution défensive, une de plus.