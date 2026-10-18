PSG : Nuno Mendes sera là contre le Barça, Paris respire
Nuno Mendes

PSG : Nuno Mendes sera là contre le Barça, Paris respire

PSG
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Sorti en fin de match samedi contre Strasbourg en raison d'un souci musculaire, Nuno Mendes a inquiété Luis Enrique et les supporters du Paris Saint-Germain. Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes concernant celui qui sera en charge de marquer Lamine Yamal.
La victoire une nouvelle fois renversante du PSG à la Meinau n'a pas été suffisante pour faire le bonheur des Parisiens, lesquels attendent désormais avec impatience la confrontation avec le FC Barcelone en Ligue des champions, mardi soir au Parc des Princes. En effet, en toute fin de match, l'infirmerie parisienne s'est subitement remplie après la sortie de Nuno Mendes suite à un problème musculaire, puis celle de Maghnes Akliouche dont la cheville était bien endommagée après un tacle strasbourgeois. Pour Luis Enrique, qui restait prudent, l'inquiétude était là, car Nuno Mendes doit une nouvelle fois se coltiner Lamine Yamal, ce qu'il a réussi à faire ces dernières années. Et sans le défenseur portugais de 24 ans, le Paris Saint-Germain pourrait suer à grosses gouttes. Mais, ce dimanche, les nouvelles sont plutôt très rassurantes concernant le défenseur du PSG, mais moins s'agissant de Maghnes Akliouche.

Nuno Mendes n'inquiète pas le PSG

Du côté d'Arthur Perrot, journaliste sur RMC, et du Parisien, on est confiant concernant la présence de Nuno Mendes mardi soir contre le Barça. « Premières nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes. L'international portugais a ressenti une gêne à la cuisse. Mais au club personne n'est inquiet concernant l'état de santé du défenseur, en revanche il faudra surveiller l'état de forme de Maghnes Akliouche touché à la cheville gauche. L'international français doit passer des examens dans les prochaines heures », précisent nos confrères. De quoi rassurer Luis Enrique qui n'aura pas de question à se poser sur le plan défensif, au moment où le Paris Saint-Germain doit clairement se poser des questions sur le recrutement de Lucas Digne.
Censé être capable de suppléer Nuno Mendes pour faire souffler ce dernier, le défenseur français arrivé cet été d'Aston Villa ne répond pour l'instant pas aux attentes de son entraîneur. Titularisé contre Strasbourg, Lucas Digne a encore une fois été à la peine, et c'est d'ailleurs pour cela que l'entraîneur du PSG l'avait remplacé par Nuno Mendes à la 53ᵉ minute. Lors du prochain mercato d'hiver, Luis Campos pourrait encore une fois devoir trouver une solution défensive, une de plus.
Articles Recommandés
Zidane Nest Pas Aveugle Thauvin Est En Feu
Lens

Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu

Nantes La Dncg Commence A Avoir Des Doutes Sur La Vente
FC Nantes

Nantes : La DNCG commence à avoir des doutes sur la vente

Hezze
OM

L’OM à l'assaut d'un rugueux défenseur argentin

Ol Nice Paul Seixas Sera Bien La Pour Supporter Lyon
OL

OL-Nice : Paul Seixas sera bien là pour supporter Lyon

Fil Info

Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu
Nantes : La DNCG commence à avoir des doutes sur la vente
L’OM à l'assaut d'un rugueux défenseur argentin
OL-Nice : Paul Seixas sera bien là pour supporter Lyon
TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée
Lens fait le plein, Lille au ralenti
Le Real en feu, Mbappé se cache derrière Vinicius
PSG : Mika Godts a un défaut qui agace Luis Enrique

Derniers commentaires

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

"75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme" Je suis pas un gros naif comme toi, je gobes par toutes les conneries que je lis sur internet :) sinon il a aussi connu Mao, Staline, Pol POt qui ont fait plus de morts que les mecs que tu as cités :) Tu as vraiment le tri sélectif toi, un vrai débile bien binaire... Je t'ai déjà dit je vous renvoi dos à dos les tarés d'extrème droite et d'extrème gauche !

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

"que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !!" Ce discours de mongolien !! Parcequ'à l'étranger, ils n'ont pas d'hopitaux et ne se soignent pas mdr A bangok, y'a pas de sécu, mais t'a un rdv chez un spécialistes en 24h quand toi tu dois attendre 6mois avec ton système d'assisté :) Y'a plein de pays qui ont de meilleurs conditions de soins pechno qui est jamais sorti de son trou à rat discours d'un dégénéré de la lfi lol "Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content" Je vis à l'étranger et je disposes d'une mutuelle privé au premier euro lol Je suis pas un assisté j'ai pas besoin que les autres cotisent pour mon logement ou ma santé contrairement à un crasseux de la lfi :)

Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu

Il ferait pas pire que Delabouze

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme et la 2nd guerre mondiale comme mes parents tu m'étonne quil pisse sur l'extrême droite !! Quand tu sais ce que cest et où ca a mené...

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !! Abruti va

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
3Monaco logo
Monaco
1464201055
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Lens logo
Lens
10731314113
8Brest logo
Brest
9723213103
9Toulouse logo
Toulouse
9723212111
10Lorient logo
Lorient
86222660
11Nice logo
Nice
8622257-2
12Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
13Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
14Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading