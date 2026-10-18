PSG : Nuno Mendes sera là contre le Barça, Paris respire

"75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme" Je suis pas un gros naif comme toi, je gobes par toutes les conneries que je lis sur internet :) sinon il a aussi connu Mao, Staline, Pol POt qui ont fait plus de morts que les mecs que tu as cités :) Tu as vraiment le tri sélectif toi, un vrai débile bien binaire... Je t'ai déjà dit je vous renvoi dos à dos les tarés d'extrème droite et d'extrème gauche !
"que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !!" Ce discours de mongolien !! Parcequ'à l'étranger, ils n'ont pas d'hopitaux et ne se soignent pas mdr A bangok, y'a pas de sécu, mais t'a un rdv chez un spécialistes en 24h quand toi tu dois attendre 6mois avec ton système d'assisté :) Y'a plein de pays qui ont de meilleurs conditions de soins pechno qui est jamais sorti de son trou à rat discours d'un dégénéré de la lfi lol "Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content" Je vis à l'étranger et je disposes d'une mutuelle privé au premier euro lol Je suis pas un assisté j'ai pas besoin que les autres cotisent pour mon logement ou ma santé contrairement à un crasseux de la lfi :)
Il ferait pas pire que Delabouze
75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme et la 2nd guerre mondiale comme mes parents tu m'étonne quil pisse sur l'extrême droite !! Quand tu sais ce que cest et où ca a mené...
Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !! Abruti va
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
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|2
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|2
|13
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|9
|7
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|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
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|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
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|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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