Le Qatar oublie le PSG et file à Milan

L’Inter a connu quelques difficultés financières ces dernières années, mais reste un club européen à la très forte valeur marchande. Le Qatar s’intéresse désormais au club lombard en vue d’une éventuelle prise de participation.

L’ Inter fait partie des clubs les plus prestigieux de l’histoire du football et sa notoriété reste intacte. Oaktree Capital Management, l’actuel propriétaire du club lombard, pourrait être tenté de céder une partie de ses parts en cas d’offre intéressante. La société de gestion d’actifs, spécialisée dans les stratégies d’investissement alternatives, pourrait notamment envisager un accord avec un fonds qatari.

Le Qatar adore Milan, l'Inter contacté

Selon les dernières informations d’Il Messaggero, un fonds lié à la famille Al Thani a d’ailleurs entamé des discussions exploratoires avec Oaktree afin d’évaluer une éventuelle entrée au capital de l’Inter. Le propriétaire du club ne serait pas fermé à cette possibilité, mais souhaiterait prendre son temps. Une cession de la majorité du capital n'est pas envisagée, l’hypothèse privilégiée étant celle d’une prise de participation minoritaire. Pour rappel, la valeur actuelle des Nerazzurri est estimée entre 1,5 et 2,1 milliards d’euros.

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Depuis l’arrivée d’Oaktree en 2024, les comptes du club se sont améliorés. Lors du dernier exercice, l’Inter a enregistré 518 millions d’euros de chiffre d’affaires et 22,7 millions d’euros de bénéfice, signant ainsi un deuxième exercice consécutif dans le vert. À noter que, dans les années à venir, le propriétaire actuel, mais aussi un éventuel nouvel investisseur qatari, devra se pencher sur la question du stade San Siro. L’Inter et l’AC Milan ont acquis le terrain destiné à accueillir leur futur stade pour 197 millions d’euros, ouvrant la voie à un projet d’envergure.