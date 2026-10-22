Harry Kane Ballon d'Or, ça devient très sérieux

Harry Kane Ballon d'Or, ça devient très sérieux

Foot Europeen
parGuillaume Conte
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Au jeu des pronostics et des rumeurs, Harry Kane fait une remontée spectaculaire dans la course au Ballon d’Or. Il en est conscient.
Les tendances pour la victoire au Ballon d’Or évoluent régulièrement. Parfois, ce sont les joueurs et leur entourage qui font pencher les rumeurs, les informations des médias ont aussi leur incidence, ainsi que l’avis du public qui pousse pour tel ou tel joueur. Au début de l’été, la candidature de Khvicha Kvaratskhelia avait du poids après avoir marché sur la Ligue des Champions. Ce fut ensuite Lamine Yamal, vainqueur de la Coupe du monde sans y briller, et Kylian Mbappé, machine à buts en Amérique mais battu par l’Espagne en demi-finale, qui ont fait campagne pour remporter le Ballon d’Or.

Harry Kane se voit gagner le Ballon d’Or

Mais depuis quelques jours, et à l’approche de la remise du trophée individuel si prisé lundi à Londres, le nom d’Harry Kane revient en force. Plusieurs fuites non confirmées ont évoqué la victoire finale de l’Anglais, et le Bayern Munich a même blagué en rebondissant dessus et en promettant du spectacle dans les prochains jours. Après son nouveau gros match face à Arsenal ce mercredi, l’attaquant a répondu aux questions sur son sujet, remettant un peu d’huile sur le feu. « Gagner le Ballon d’Or serait un énorme honneur et un splendide accomplissement. Lundi soir pourrait être une nuit très spécial pour moi », a lancé l’attaquant du Bayern Munich.
S’il venait à regarder les fameux « bookmakers » du côté de Londres, Harry Kane a en effet de bonnes raisons d’y croire, car l’ancien goleador de Tottenham est passé en tête des cotes pour obtenir le Ballon d’Or, devant Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Une distinction qui récompenserait autant sa carrière que sa saison dernière, mais aussi le fait qu’il n’ait pas fait campagne pendant ces derniers mois pour annoncer qu’il méritait ce titre et était plus fort que les autres.
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