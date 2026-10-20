Ballon d’Or : Harry Kane déjà au courant, surprise annoncée
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Ballon d’Or : Harry Kane déjà au courant, surprise annoncée

Foot Europeen
parHadrien Rivayrand
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Le 26 octobre prochain, à Londres, le Ballon d’Or sera décerné. Ils sont nombreux à rêver de cette récompense ultime, dont Harry Kane, qui aura marqué les esprits en 2026.
Ousmane Dembélé connaîtra son successeur au palmarès du Ballon d’Or dans quelques jours, à moins que l’international français ne conserve son titre. La lutte s’annonce plus serrée que jamais cette année, avec plusieurs joueurs qui disposent de solides arguments pour rafler la mise. On pense notamment à Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou encore Harry Kane. Pour certains bookmakers, l’attaquant anglais du Bayern Munich est même le grand favori de cette édition du Ballon d’Or.

Harry Kane prochain Ballon d'Or 2026 ?

Selon les informations de Winna FC, l’ancien joueur de Tottenham peut même d’ores et déjà sabrer le champagne, puisqu’il serait assuré de remporter le Ballon d’Or 2026 ce lundi. Sur son compte X, le média précise même que l’Anglais de 33 ans aurait récemment été informé de sa victoire finale et qu’une séance photo serait prévue pour lui la semaine prochaine. Pour rappel, lors de la saison 2025-2026, Harry Kane a inscrit un total impressionnant de 73 buts en 65 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich et l’équipe d’Angleterre.

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L’attaquant anglais n’a toutefois remporté ni la Ligue des champions ni la Coupe du monde, deux absences au palmarès qui pourraient jouer en sa défaveur. Mais décrocher le Ballon d’Or représenterait en tout cas une immense récompense pour l’ensemble de sa carrière et sa régularité au plus haut niveau. Il ne reste plus que quelques jours avant de connaître le nom du lauréat du Ballon d’Or 2026. Les votes sont déjà clos et il faut désormais attendre la cérémonie, qui promet du grand spectacle et fera forcément des déçus parmi les prétendants au Graal.
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Bon du coup t'es incapable de m'expliquer en quoi mac court nous a évité le Qatar??? Pourtant avec ta grosse tete pleine de bon sens et de bonne valeur ca devrait etre un jeu d'enfant d'expliquer en quoi on devrait remercier mac court et surtout comment a til fait pour éviter que le qatar rachete L'OM ?? "Ouf merci franck " quil dit le crétin, sans meme savoir pourquoi il le dit , sérieusement t'es con ou t'es con ? Tu prends des cours du soir pour etre au top de la cretinerie comme ca ?? 🤣😂🫵 Quel mongolien celui la il dit ouf merci franck il sait meme pas pourquoi allo Édouard ici Toulouse mdrrr sale timbré va

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