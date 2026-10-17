« Olise n’est pas le meilleur joueur du Bayern », ça balance sur Canal+

Lire ça à 75 ans c’est amusant. Allez va coucher gamin inculte ( travaille l’orthographe stp… ça pique)
Tes références historiques sont limitées. Quel rapport entre LFI et le goulag . Les staliniens au pouvoir enURSS envoyaient au goulag toute l’opposiiion de gauche, anarchistes , trotskistes… ( origine politique de Melenchon) bref tous ceux qui s’opposaient à eux Faut lire des livres avant de raconter des conneries. Meme chose en Chine avec Mao
En mai 2024, les Marseillais Bamo Meïté et Faris Moumbagna, ainsi que Jean Onana, étaient visés par une fusillade. Quiproquo, DZ Mafia, contrat sur la tête et traumatisme durable
Alors le score au repos est de combien
En plus de ses erreurs (ses choix de president), il leur a laisse carte blanche a chgaque fois et a brille par son absence. Pathetique Champions Project
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading