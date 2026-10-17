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« Olise n’est pas le meilleur joueur du Bayern », ça balance sur Canal+

Bundesliga
parJérôme Capton
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Expulsé cette semaine en Ligue des champions avec le Bayern Munich, Michael Olise n'en a pas perdu pour autant son talent. Cependant, pour Nabil Djellit, l'international tricolore n'est pas le meilleur joueur au sein de l'effectif de Vincent Kompany.
A 24 ans, Michael Olise est déjà considéré comme l'un des sérieux candidats au Ballon d'Or. Le natif de Londres est devenu en un peu plus d'un an une référence mondiale et son talent semble sans limite. Cependant, au sein d'un club comme le Bayern Munich, l'ailier français n'est peut-être pas le numéro 1. Consultant de l'émission J Moins 1 sur Canal+ Afrique, Nabil Djellit ne tarit pas d'éloges pour Michael Olise, mais il estime que du côté de l'Allianz Arena c'est encore Harry Kane qui est un ton au-dessus. Au moment où l'attaquant anglais est considéré comme le favori au Ballon d'Or avec Lamine Yamal, le journaliste de France-Football a précisé les raisons qui l'incitent à placer Harry Kane devant Michael Olise.

Munich a deux joueurs de classe mondiale

Connu pour parfois être dans la provocation, Nabil Djellit a assumé ses propos. « C’est absolument pas une blague. Il y a un candidat au Ballon d'or au Bayern Munich, il s'appelle Harry Kane. Et pour moi, Olise évidemment c'est un magicien, il est extraordinaire, il est dans la pure tradition des ailiers que le Bayern a recrutés et en a fait des joueurs fantastiques comme Robben. Mais, Kane, si demain Olise n'est pas là, tu peux mettre d'autres ailiers, peut-être moins forts que lui. En revanche, dans son registre, Kane est absolument irremplaçable. Je regarde pas les résultats du tout. Mais si vous deviez cocher un joueur en premier, le premier que vous mettez sur la feuille de match : c'est Kane ou c'est Olise ? Moi c'est Kane », fait remarquer notre confrère, qui rappelle que pendant le Mondial Harry Kane a été à son niveau pendant toute la compétition.
Dans la foulée de cette intervention de Nabil Djellit, le compte spécialisé Media Bayern France a fait savoir qu'il partageait cette opinion sur Harry Kane et Michael Olise en commentant d'un très sobre : « Bravo Monsieur Djellit »

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