Vinicius écarté, Cucurella l’a dénoncé à Mourinho

Vinicius écarté, Cucurella l’a dénoncé à Mourinho

Liga
parEric Bethsy
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Si Vinicius Junior perd sa place de titulaire au Real Madrid, ce n’est pas seulement à cause des performances de son concurrent Yan Diomandé. Le Brésilien est aussi victime des plaintes de Marc Cucurella auprès du coach José Mourinho.
Encore une sale soirée pour Vinicius Junior. Titularisé contre le RB Leipzig (4-1) mercredi en Ligue des Champions, l’ailier du Real Madrid a ajouté une nouvelle performance insuffisante à son compteur. Le public de Santiago Bernabéu a perdu patience et lui a infligé une énième vague de sifflets. Autant dire que le Brésilien digère mal le traitement réservé par ses propres supporters, d’où le soutien affiché par ses coéquipiers, du moins devant les médias. Car loin des micros et des caméras, ce n’est pas du tout la même histoire.
Le journaliste Carlos Carpio a en effet expliqué l’une des raisons du déclassement de Vinicius Junior. Au-delà des prestations convaincantes de son concurrent Yan Diomandé, auteur d’un but exceptionnel mercredi, l’international auriverde serait surtout victime d’une conversation entre le coach José Mourinho et son latéral gauche Marc Cucurella, lassé par l’absence de repli défensif de la part de Vinicius Junior.

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« Cucurella a eu une discussion avec Mourinho dans laquelle il lui a dit qu'il avait besoin d'aide, et qu'il ne l'avait pas avec Vinicius, a révélé le spécialiste espagnol dans des propos relayés par Defensa Central. Cela s'est passé il y a quelque temps. Cucurella ne lui a pas dit : "coach, il faut qu'on parle". Il lui a simplement dit qu'il n'était pas aidé, et que si les attaquants ne défendaient pas, deux adversaires arrivaient vers lui totalement seuls. Il lui a dit ce que tout le monde voyait. C'est une conversation qui s'est tenue il y a quelques semaines, lors d'un entraînement. » Malheureusement pour Vinicius Junior, José Mourinho semble partager l’avis de Marc Cucurella.
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pourquoi a ton avis? car les finaces de tous les clubs de L1 sont desastreux, et qu on ne peut pas jouer sur tous les tableaux.

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et l envhissement de terrain, les insultes sur le joueur , bagarres et karateka volant?

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