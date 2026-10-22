Vinicius écarté, Cucurella l’a dénoncé à Mourinho

pourquoi a ton avis? car les finaces de tous les clubs de L1 sont desastreux, et qu on ne peut pas jouer sur tous les tableaux.
et l envhissement de terrain, les insultes sur le joueur , bagarres et karateka volant?
super. c est sur toi ton raisonn ement est top ! on lui pose des questions, il repond simplement sans chichi ou inventer
oui mais sont eliminés prématurement. ca compense
Et pour le tifo des supporters du PSG sur le Barça ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
Loading
🚨 Kylian MBAPPÉ 🇫🇷 prend la défense de VINICIUS 🇧🇷, apparu triste après son remplacement ce soir 👇 : 🗣️ « JE TROUVE ÇA TRÈS BIEN QU’IL SOIT TRISTE ! Cela signifie qu’il veut beaucoup apporter à l’équipe et aux supporters. IL DOIT RESTER CALME ET ÊTRE FIER DE CE QU’IL EST !