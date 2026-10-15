Real Madrid : Vinicius insulté dans un match où il ne joue pas

Real Madrid : Vinicius insulté dans un match où il ne joue pas

Liga
parGuillaume Conte
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La Liga essaye de s'attaquer cette saison aux chants insultants dans les stades. Vinicius a été insulté dans le match entre la Real Sociedad et La Corogne.
Dans son rapport sur les comportement dans les tribunes lors du week-end dernier, la Liga a dénoncé deux agissements qui démontrent que la haine a trop souvent sa place dans les travées, en Espagne comme ailleurs. A l’occasion du match entre le FC Barcelone et Getafe, club de la banlieue de Madrid, des chants insultants ont été notés à trois reprises à l’encontre… du Real Madrid. Des insultes copieuses qui donnent le ton à l’approche du Clasico, mais qui n’ont rien à faire dans les stades selon la Liga, qui veut s’attaquer cette année au comportement des supporters.
Mais une scène encore plus remarquable, malheureusement, a eu lieu lors du match entre la Real Sociedad et le Deportivo La Corogne. Dans les tribunes du stade basque, avant la mi-temps, les supporters locaux de la tribune inférieure ont changé à l’encontre de Vinicius Junior, qui n’était bien évidemment pas sur le terrain ni dans les tribunes. « Vinicius est un idiot, un idiot », chant qui est malheureusement souvent repris chez les adversaires du Real Madrid. Ce chant est arrivé au lendemain de son expulsion dans le match contre Villarreal, pour avoir tiré les cheveux de son adversaire.
La Liga a noté ces incidents, et se réserve le droit d’agir après une première salve de prévention en ce début de saison. La suite est déjà prévue, avec des décisions s’inspirant de la France puisque des tribunes pourraient être fermées avec sursis dans un premier temps.
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