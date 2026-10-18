Nike avoue une énorme boulette Lamine Yamal

Nike avoue une énorme boulette Lamine Yamal

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parEric Bethsy
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Ancien équipementier de Lamine Yamal, Nike peut regretter la perte de l’Espagnol. La société américaine, qui habillait encore les Merengue Kylian Mbappé et Vinicius Junior, n’avait pas suffisamment cru en lui.
Sale période pour Nike. Et ce n’est pas seulement à cause de la récente séparation avec Kylian Mbappé. D’après l’économiste Xavier Sala i Martin, la marque à la virgule voit son chiffre d’affaires chuter. « Nike connaît des baisses catastrophiques auxquelles personne ne s’attendait, a commenté le professeur à l’université Columbia, invité de l’émission Versió RAC1. Il n’y a pas si longtemps, le sponsor du Barça était l’entreprise la plus respectée dans le monde des vêtements et des chaussures de sport. »

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Mais depuis, son ancien président John Donahoe a commis plusieurs erreurs fatales. Parmi elles, Xavier Sala i Martin cite la perte de Lamine Yamal en 2024. « Nike reconnaît que perdre Lamine est la plus grosse erreur commise par l'entreprise depuis des décennies », a relayé le spécialiste. A l’époque, le tout jeune talent du FC Barcelone avait choisi de rejoindre le concurrent Adidas. L’Espagnol ne s’était pas senti suffisamment valorisé chez Nike où les stars du Real Madrid Kylian Mbappé et Vinicius Junior étaient davantage mises en avant.
Le Blaugrana avait d’ailleurs expliqué sa décision sur sa chaîne YouTube. « J’ai vu une énorme opportunité pour moi chez Adidas, alors qu’il n’y avait pas d’opportunité similaire chez Nike, s’était justifié Lamine Yamal. Je vais être franc. Chez Nike, il y a Kylian Mbappé et il y a Vinicius Junior. Quant à moi, j’avais quinze ans à l’époque. J’ai vu qu’Adidas croyait en moi, et j’ai vu qu’il y avait une place énorme qui m’attendait au sein de cette marque. » Histoire de se consoler, la société américaine s’apprête à entamer une collaboration avec l’international français Michael Olise, autre star populaire du moment.
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Derniers commentaires

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Je suis fier de ce que je suis et de comment jai ete éduqué, voir mes enfant raciste me ferait dire que jai raté leurs éducation

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Tu veux réduire la délinquance reduit d'abord la pauvreté et les inégalités.. la pauvreté engendre la délinquance, puis la délinquance il y a aura toujours tu peu la diminuer mais pas la supprimer ca existe pas ca des voyou il y en a partout ..et il y en aura toujours cest pas en étant raciste que la société avancera ... regarde la gueule de l'Italie il y a que des tanguy 45 ans encore chez leurs parent , les gens ne font plus d'enfant la bas , le pays coule

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

l education commence par les parents et on voit bien qu' a certains endroits ... c'est pas trop le concept

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

c'est sur tes potes les brules les bibliotheques et les ecoles .. Si j'etais le gouvernement pour faire la chasse au pilliage je sortirais les balles reels J'aime pas ce gouvernement j'aime pas ce qu'il font l'argent dans la guerre l'argent a l'ukraine .. le faut probleme avec les russes etc mais il y a 2 problemes en france .. le gouvernement et une certaines parties de la population qui ne respect rien ni personne et pour les 2 il faut trouver une solution La prison a bien marché dans un certain pays ca pourrait etre egalement une solution

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Tu oses parler d'éducation alors que visiblement tu n'en as pas reçu ? Si tu avais encore un brin de crédibilité, tu l'as perdu..

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