Ancien équipementier de Lamine Yamal, Nike peut regretter la perte de l’Espagnol. La société américaine, qui habillait encore les Merengue Kylian Mbappé et Vinicius Junior, n’avait pas suffisamment cru en lui.

Sale période pour Nike. Et ce n’est pas seulement à cause de la récente séparation avec Kylian Mbappé. D’après l’économiste Xavier Sala i Martin, la marque à la virgule voit son chiffre d’affaires chuter. « Nike connaît des baisses catastrophiques auxquelles personne ne s’attendait, a commenté le professeur à l’université Columbia, invité de l’émission Versió RAC1. Il n’y a pas si longtemps, le sponsor du Barça était l’entreprise la plus respectée dans le monde des vêtements et des chaussures de sport. »

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Nike reconnaît que perdre Lamine est la plus grosse erreur commise par l'entreprise depuis des décennies », a relayé le spécialiste. A l’époque, le tout jeune talent du Mais depuis, son ancien président John Donahoe a commis plusieurs erreurs fatales. Parmi elles, Xavier Sala i Martin cite la perte de Lamine Yamal en 2024. «», a relayé le spécialiste. A l’époque, le tout jeune talent du FC Barcelone avait choisi de rejoindre le concurrent Adidas. L’Espagnol ne s’était pas senti suffisamment valorisé chez Nike où les stars du Real Madrid Kylian Mbappé et Vinicius Junior étaient davantage mises en avant.

Le Blaugrana avait d’ailleurs expliqué sa décision sur sa chaîne YouTube. « J’ai vu une énorme opportunité pour moi chez Adidas, alors qu’il n’y avait pas d’opportunité similaire chez Nike, s’était justifié Lamine Yamal. Je vais être franc. Chez Nike, il y a Kylian Mbappé et il y a Vinicius Junior. Quant à moi, j’avais quinze ans à l’époque. J’ai vu qu’Adidas croyait en moi, et j’ai vu qu’il y avait une place énorme qui m’attendait au sein de cette marque. » Histoire de se consoler, la société américaine s’apprête à entamer une collaboration avec l’international français Michael Olise, autre star populaire du moment.