Nike avoue une énorme boulette Lamine Yamal

Je suis fier de ce que je suis et de comment jai ete éduqué, voir mes enfant raciste me ferait dire que jai raté leurs éducation
Tu veux réduire la délinquance reduit d'abord la pauvreté et les inégalités.. la pauvreté engendre la délinquance, puis la délinquance il y a aura toujours tu peu la diminuer mais pas la supprimer ca existe pas ca des voyou il y en a partout ..et il y en aura toujours cest pas en étant raciste que la société avancera ... regarde la gueule de l'Italie il y a que des tanguy 45 ans encore chez leurs parent , les gens ne font plus d'enfant la bas , le pays coule
l education commence par les parents et on voit bien qu' a certains endroits ... c'est pas trop le concept
c'est sur tes potes les brules les bibliotheques et les ecoles .. Si j'etais le gouvernement pour faire la chasse au pilliage je sortirais les balles reels J'aime pas ce gouvernement j'aime pas ce qu'il font l'argent dans la guerre l'argent a l'ukraine .. le faut probleme avec les russes etc mais il y a 2 problemes en france .. le gouvernement et une certaines parties de la population qui ne respect rien ni personne et pour les 2 il faut trouver une solution La prison a bien marché dans un certain pays ca pourrait etre egalement une solution
Tu oses parler d'éducation alors que visiblement tu n'en as pas reçu ? Si tu avais encore un brin de crédibilité, tu l'as perdu..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
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|9
|5
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|0
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|5
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|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
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|3
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|3
|7
|10
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|6
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|0
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|8
|16
|-8
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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