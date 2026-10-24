Ballon d’Or 2026 : Des paris suspects font scandale

par proc de quoi. qu est ce que tu racontes?
si y a bien un aspect que tu ne peux pas toucher, c est bien la passion des supporter. comparer a votre stade remplit de bobos parisiens, qui ne sont la que pour se montrer a Marseille les supporter sont toujours la
Moi je paries sur le fait que Sergio l'abruti, la suceuse officielle de Mboulard, va rager comme rarement lundi soir :)
Se foutre de ta gueule ce n'est pas pleurer ! En bon abruti Lfiste tu comprend meme pas le francais mdr
pilletdom tout le monde s'en fou de tes chialeries petite merde :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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