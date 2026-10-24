Ballon d’Or 2026 : Des paris suspects font scandale

Ballon d’Or 2026 : Des paris suspects font scandale

Foot Europeen
parHadrien Rivayrand
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Lundi 26 octobre, le Ballon d'Or sera remis à Londres. Certains classements commencent à circuler sur les réseaux sociaux, ce qui soulève de sérieuses questions.
Ousmane Dembélé connaîtra le nom de son successeur au palmarès du Ballon d'Or ce lundi 26 octobre. Cette année, la concurrence est féroce, avec plusieurs candidats qui peuvent légitimement croire en leurs chances de sacre. Comme avant chaque cérémonie, des fuites circulent sur les réseaux sociaux. La grande majorité d'entre elles sont des intox publiées par des comptes qui cherchent à faire grimper leurs statistiques. Mais ces dernières heures, le média Upside a fait état de graves soupçons concernant le classement final du Ballon d'Or 2026.

Un classement déjà connu ? 

Le compte X indique notamment que 264 000 dollars ont récemment été misés par l'intermédiaire de 12 comptes Polymarket, potentiellement détenus par une seule et même personne. Ces comptes ont parié sur le classement suivant : Kane, Mbappé, Yamal, Rodri et Messi.
Le marché « Mbappé devant Yamal » a ouvert le 29 septembre et s'est clôturé le 8 octobre. À cette période, les paris estimaient entre 80 et 90 % les chances de voir Yamal terminer devant Mbappé. Mais, le 9 octobre, cette probabilité a chuté à 55 %, avant d'atteindre 28 % le 22 octobre. C'est à ce moment-là que les 12 comptes suspects ont fait leur apparition et misé un total de 264 000 dollars.

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À noter que Polymarket ne demande pas systématiquement de vérification d'identité, malgré les soupçons soulevés par cette affaire. Si le classement sur lequel ces 12 comptes ont parié se révèle exact ce lundi, ces mouvements financiers ne manqueront pas de susciter des interrogations.
Encore un peu de patience, donc, pour les fans de football. À noter qu'Ousmane Dembélé, actuellement blessé, devrait se rendre à la cérémonie malgré le match du PSG face à l'OL, prévu au même moment. Le Ballon d'Or en titre pourrait encore figurer en bonne position cette année, même si un deuxième sacre consécutif semble très peu probable.
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