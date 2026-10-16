Le Real a des méthodes de nazis, Javier Tebas précise sa pensée

Le Real a des méthodes de nazis, Javier Tebas précise sa pensée

Liga
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Terrible escalade dans le football espagnol, où le président de la Liga a comparé la propagande du Real Madrid contre les arbitres à celle de l'Allemagne nazie.
Le point Godwin a été largement franchi en Espagne cette semaine. La guerre que se mènent Javier Tebas, président de la Liga, et le Real Madrid, commence à prendre une ampleur incontrôlée Chaque décision arbitrale, chaque annonce de la Liga, est disséquée, commentée et critiquée par les médias et la chaine TV du club merengue, qui met en permanence la pression sur les arbitres qui vont digérer les rencontres de la formation de José Mourinho. Et ce depuis plusieurs années.

Le Real Madrid s'estime victime d'un acharnement

Entre le carton rouge oublié pour une énorme faute sur Federico Valverde dans le derby contre l’Atlético, et les quatre matchs de suspension donnés à Vinicius Junior pour son tirage de cheveux et son comportement envers l’arbitre contre Villarreal, le Real Madrid a plus que jamais poursuivi le forcing. Son appel devant la commission de discipline pour la suspension de son joueur brésilien n’ayant pas été favorable, il a décidé de porter l’affaire devant le TAS.
Avec à chaque fois des articles et vidéos relayés sur la chaine du club, ce qui a fait littéralement péter un plomb à Javier Tebas. Ce dernier a comparé les agissements du Real Madrid aux méthodes utilisées par l’Allemagne nazie dans sa communication. « La direction du Real Madrid dirige un orchestre de porte-parole et Real Madrid TV mène la danse. Sa partition est toujours la même : sélectionner les actions qui l'intéressent, répéter ses accusations, alimenter le soupçon et désigner les ennemis. Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande de Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie : répétition systématique, construction d'un ennemi et subordination des faits au récit », a livré le président de la Liga, qui a précisé par la suite que la comparaison avec les nazis se portait uniquement sur la propagande médiatique, et pas l’idéologie du club.
Une précision qui ne changera rien au fond du débat totalement lunaire depuis des mois entre Tebas et le Real Madrid, et qui ne met pas en valeur le championnat espagnol.
Articles Recommandés
Le Psg Est Toujours Critique Luis Enrique En A Marre
PSG

Le PSG est toujours critiqué, Luis Enrique en a marre

Fofana Oublie Lol A Fait Une Affaire En Or Au Mercato
OL

Fofana oublié, l'OL a fait une affaire en or au mercato

Om Cest Fini Genesio Nest Plus Intouchable
OM

OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable

Le Real Fait Exploser Le Salaire De Bellingham
Liga

Le Real fait exploser le salaire de Bellingham

Fil Info

Le PSG est toujours critiqué, Luis Enrique en a marre
Fofana oublié, l'OL a fait une affaire en or au mercato
OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable
Le Real fait exploser le salaire de Bellingham
EdF : Deschamps l’a zappé, Zidane doit réparer l’erreur
PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé
Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés
Le PSG reçoit une offre à 140 ME et explose de rire
OM : L’idée du forfait en Europa League ressurgit

Derniers commentaires

Fidèle à l’OL, Pierre Sage dit oui à l’OM

ah ouaih ? bah on verra,, on en sera pas loin en tout cas

OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable

abdelli est mille fois pire

OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable

pour de bon, il peut faire quoi avec des abdelli des gomez des maupay et des moubagna !!! force a lui ouaih !

Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Quand on a 6 milieux de terrain pour 3 postes et que 2 d'entres eux jouent tous les matchs (Coco et Morton) c'est logique 2 autres joueurs jouent tous les matchs (Openda et Niakhaté) les 2 sont blessés

PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé

C toi qui payes ? Ça te regarde même ? Toujours un trouduc pour lâcher ce genre de comm’…

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading