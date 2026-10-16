Le Real a des méthodes de nazis, Javier Tebas précise sa pensée

Terrible escalade dans le football espagnol, où le président de la Liga a comparé la propagande du Real Madrid contre les arbitres à celle de l'Allemagne nazie.

Le point Godwin a été largement franchi en Espagne cette semaine. La guerre que se mènent Javier Tebas, président de la Liga, et le Real Madrid, commence à prendre une ampleur incontrôlée Chaque décision arbitrale, chaque annonce de la Liga, est disséquée, commentée et critiquée par les médias et la chaine TV du club merengue, qui met en permanence la pression sur les arbitres qui vont digérer les rencontres de la formation de José Mourinho. Et ce depuis plusieurs années.

Le Real Madrid s'estime victime d'un acharnement

Entre le carton rouge oublié pour une énorme faute sur Federico Valverde dans le derby contre l’Atlético, et les quatre matchs de suspension donnés à Vinicius Junior pour son tirage de cheveux et son comportement envers l’arbitre contre Villarreal, le Real Madrid a plus que jamais poursuivi le forcing. Son appel devant la commission de discipline pour la suspension de son joueur brésilien n’ayant pas été favorable, il a décidé de porter l’affaire devant le TAS.

Avec à chaque fois des articles et vidéos relayés sur la chaine du club, ce qui a fait littéralement péter un plomb à Javier Tebas. Ce dernier a comparé les agissements du Real Madrid aux méthodes utilisées par l’Allemagne nazie dans sa communication. « La direction du Real Madrid dirige un orchestre de porte-parole et Real Madrid TV mène la danse. Sa partition est toujours la même : sélectionner les actions qui l'intéressent, répéter ses accusations, alimenter le soupçon et désigner les ennemis. Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande de Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie : répétition systématique, construction d'un ennemi et subordination des faits au récit », a livré le président de la Liga, qui a précisé par la suite que la comparaison avec les nazis se portait uniquement sur la propagande médiatique, et pas l’idéologie du club.

Une précision qui ne changera rien au fond du débat totalement lunaire depuis des mois entre Tebas et le Real Madrid, et qui ne met pas en valeur le championnat espagnol.