Le Real a des méthodes de nazis, Javier Tebas précise sa pensée

ah ouaih ? bah on verra,, on en sera pas loin en tout cas
abdelli est mille fois pire
pour de bon, il peut faire quoi avec des abdelli des gomez des maupay et des moubagna !!! force a lui ouaih !
Quand on a 6 milieux de terrain pour 3 postes et que 2 d'entres eux jouent tous les matchs (Coco et Morton) c'est logique 2 autres joueurs jouent tous les matchs (Openda et Niakhaté) les 2 sont blessés
C toi qui payes ? Ça te regarde même ? Toujours un trouduc pour lâcher ce genre de comm’…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado