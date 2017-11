ESTAC : Troyes veut faire honneur à la L1 contre le PSG

Dans : ESTAC, Ligue 1, PSG.

Jean-Louis Garcia (coach de l’ESTAC après la victoire contre le SCO) : « Je suis très satisfait de mes joueurs qui ont eu la réaction que j'attendais après la défaite à Dijon en alliant rigueur, qualité de jeu et agressivité. On a été capable de répéter le même type de performance que contre Strasbourg. C'est une victoire très importante pour notre opération maintien. Malheureusement, on la paie cher, on redoute une grave blessure pour Dingomé, un joueur majeur de mon équipe. Contre le PSG mercredi, on essaiera d'être digne du championnat de Ligue 1 et montrer le meilleur visage possible.»