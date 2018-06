OL : Aulas a battu par KO l'AC Milan pour Memphis Depay

Dans : OL, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Depuis quelques semaines, l'AC Milan semblait tourner autour de Memphis Depay, le club italien ayant bien vu que l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais avait retrouvé son meilleur niveau. Mais ce samedi, la Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais, après voir bien réfléchi, ont finalement décidé de laisser tomber cette opération. Car si financièrement le club milanais peut avoir les moyens de faire venir Memphis Depay, le message de Jean-Michel Aulas, qui refuse d'envisager un départ de l'international néerlandais, aurait été reçu 5 sur 5 de l'autre côté des Alpes.

Et jugeant qu'il sera impossible de faire changer d'avis le président de l'Olympique Lyonnais, l'AC Milan a donc purement et simplement jeté l'éponge et ne fera donc pas venir Memphis Depay lors de ce mercato estival 2018. On peut toutefois se demander si ce message relayé par le quotidien sportif italien n'est pas de l'intox histoire de brouiller les pistes en attendant que le marché des transferts se décante un peu. L'avenir dira ce qu'il en est...