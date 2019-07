OM : Une défaite face à une D3 anglaise, André Villas-Boas peut tout vous expliquer

Dans : OM, Ligue 1.

Jeudi soir, en match amical face à Accrington Stanley (1-2), l’Olympique de Marseille est clairement tombé de haut.

Dimanche dernier, le club phocéen avait plutôt bien débuté sa préparation estivale avec une victoire contre les U23 de Stoke City (1-0). Mais dès son deuxième match de préparation, Marseille est retombé dans ses travers de la saison dernière. En chutant contre une formation de troisième division anglaise, l’OM ne s’est pas du tout rassuré à un mois de la reprise de la Ligue 1. Ce qu’André Villas-Boas ne contredit pas.

« On est un peu fatigué des entraînements, on a fait de grosses séances, on doit encore récupérer des joueurs pendant la préparation. Là, le résultat et la prestation ne sont pas à notre niveau, on n’a pas réussi à combiner comme on le voulait. L’équipe de la deuxième période a fait l’effort pour changer les choses. C’est mieux de perdre maintenant et gagner en L1, on doit continuer à travailler pour être prêts pour le match contre Reims », a lancé, sur Foot Mercato, l’entraîneur portugais de l’OM, qui espère donc que ses joueurs se rattraperont dès dimanche contre les Rangers. Sous peine de voir cette tournée britannique se terminer sur une sale note.