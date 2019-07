OM : Marseille débute sa préparation par une victoire

Dans : OM, Ligue 1.

Stoke City U23 - OM : 0-1

But : Lucas Perrin pour Marseille

OM 1ère mi-temps : Pelé - Abdallah, Kamara, Sertic, Amavi - Lopez, Gustavo, Payet (cap.), Sanson, Khaoui - Germain

OM 2e mi-temps : Pélé, Iscaye, Perrin, Nassur, Rocchia, Khetir, Phliponeau, Chabrolle, Lihadji, Aké, Rahou

Bouna Sarr et Steve Mandanda étaient en soins. Florian Thauvin, Duje Caleta-Car, Kevin Strootman et Hiroki Sakaï débutent leur préparation d'avant-saison ce dimanche. Nemanja Radonjic (Euro Espoirs) et Clinton Njie (CAN) disposent encore de quelques jours de vacances.