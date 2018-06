Officiel : Nolan Roux reste en Ligue 1 et signe à Guingamp

Dans : EAG, Mercato, Metz.

Meilleur buteur du FC Metz la saison dernière, Nolan Roux, qui sort de sa saison la plus efficace au plus haut niveau, ne connaitra pas la Ligue 2. L’attaquant passé par Brest, Lens et Saint-Etienne s’est engagé en faveur de l’En Avant Guingamp pour une durée de deux ans. Le futur numéro 26 du club breton passera sa visite médicale à la reprise de l’entrainement.