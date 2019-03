EAG : La cote de Thuram a explosé, deux cadors se positionnent

Dans : EAG, Mercato, Bundesliga, Premier League.

Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues, Marcus Thuram réalise une belle saison du côté de l’EA Guingamp, malgré les difficultés de son équipe. Son efficacité et ses qualités physiques ne laissent pas insensibles et à l’approche du mercato, deux cadors européens s’intéressent de près à lui selon Le 10 Sport. Et il s’agit de clubs entraînés par des anciens coachs de L1, qui connaissent visiblement bien le fils de Lilian.

Effectivement, ce sont Arsenal et le Borussia Dortmund qui auraient jeté leur dévolu sur le jeune attaquant de 21 ans. Néanmoins, aucune offre n’a encore été transmise à l’EAG puisque les Gunners et le club allemand se donnent un petit temps de réflexion avant de passer à l’offensive. Surtout, l’avenir de Guingamp (maintien ou descente en L2) pourrait faire fluctuer le prix du joueur, d’où la patience des cadors européens dans ce dossier…