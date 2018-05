National : Grenoble jouera la montée en L2 à huis clos

Dans : Grenoble, Ligue 2.

Opposé à Bourg-Péronnas en barrages, Grenoble (National) jouera la montée en Ligue 2 sans l’aide de son public, a décidé la FFF. En cause, l’envahissement du terrain, les jets de fumigènes ainsi que l’agression des joueurs et du staff de l’Entente Sannois Saint-Gratien, qui était venue s’imposer à Grenoble (2-3) vendredi dernier et qui avait empêché l’équipe locale de monter directement. D’où la colère des fans isérois à l’origine du huis clos infligé pour le barrage aller mardi, et de l’interdiction de déplacement au retour prévu le dimanche 27 mai. Pour un rendez-vous aussi important, les hommes d'Olivier Guégan n'avaient vraiment pas besoin de ça...