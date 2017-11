ASC : Amiens ne lâchera jamais rien et le confirme

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier (entraîneur d’Amiens après le nul arraché à Montpellier) : « Cette égalisation en fin de match montre encore les ressources mentales de ce groupe. On a prouvé qu’on ne lâchait rien, c’est une bonne chose. C’était un match fermé face à la meilleure défense du championnat mais on a su les empêcher de développer leur jeu, on s’est créé des occasions et cette équipe de Montpellier n’a pas été supérieure à nous. On a manqué de justesse dans nos choix offensifs mais le nul me semble logique. Si on avait perdu, ça aurait été cher payé pour nous. »