Thauvin envoie son 06 à Zinedine Zidane

Encore une fois décisif avec le RC Lens contre le Paris FC, Florian Thauvin a lancé un appel direct à Zinedine Zidane. Le capitaine des Sang et Or veut retrouver l'équipe de France.

Pour son 300e match de Ligue 1, Florian Thauvin a frappé fort. Alors que Lens était mené à Bollaert, Flotov a marqué et s'est transformé encore une fois en passeur décisif, permettant à son club de s'imposer et de recoller à un point de la tête du classement. Depuis le début de la saison, le natif d'Orléans n'est pas loin d'être le meilleur joueur du championnat de France et forcément cela lui donne des idées. Alors que Zinedine Zidane révélera le vendredi 6 novembre à 18 heures sa liste des joueurs convoqués pour les matchs contre l'Italie (12 novembre à Milan) et la Turquie (15 novembre au Stade de France), Florian Thauvin a clairement lancé un appel au nouveau sélectionneur de l'équipe de France. A 33 ans, le joueur lensoin pense avoir le niveau pour un come-back chez les Bleus.

Thauvin et la France, ce n'est pas fini

Depuis un an, et une dernière sélection contre l'Azerbaïdjan, Florian Thauvin n'a plus porté le maillot tricolore et il est convaincu que tout peut changer pour lui. « Bien évidemment que j’ai envie d’aller en équipe de France parce que j’aime l’équipe de France, parce que j’ai une histoire avec l’équipe de France, mais ce n’est pas à moi de le réclamer. J’ai gagné deux Coupes du Monde, une en jeune, une en A, donc j’y suis énormément attaché. Et puis bien évidemment, ce serait un rêve de découvrir Zidane, donc on verra bien. Je pense qu’aujourd’hui, je démontre tous les week-ends que je suis performant. Après, on fera confiance à notre légende, le sélectionneur, pour faire ses choix », a confié le joueur du RC Lens au micro de Ligue 1+.

Florian Thauvin va donc devoir attendre un peu moins de deux semaines pour savoir si Zinedine Zidane a été sensible à ses performances et à son appel. S'il n'est pas convoqué à cette occasion, alors Flotov aura compris que sa carrière internationale est probablement terminée.