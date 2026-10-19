EdF : Mbappé en mode Cristiano Ronaldo, Zidane a vu juste

Contrairement à son prédécesseur Didier Deschamps, Zinédine Zidane préfère utiliser Kylian Mbappé sur le côté gauche. Loin de faire l’unanimité, le choix du sélectionneur de l’équipe de France est néanmoins validé par Karim Djaziri.

Kylian Mbappé n’est pas resté bien longtemps au dernier rassemblement de l’équipe de France . Il n’empêche que son positionnement a été le choix le plus marquant de Zinédine Zidane. Alors que son prédécesseur Didier Deschamps utilisait le Madrilène en pointe, le nouveau sélectionneur des Bleus le voit davantage sur le côté gauche. Sa décision n’a pas fait l’unanimité dans la mesure où le capitaine tricolore empile les buts dans l’axe. De plus, ses oublis dans les tâches défensives pourraient coûter plus cher sur un couloir.

Ces arguments n’ont pas dissuadé Zinédine Zidane, soutenu dans sa décision par Karim Djaziri. « Pour moi, Kylian n'est pas un avant-centre, a estimé l’ancien agent de Karim Benzema dans un entretien accordé à RMC. Ce que j'aurais fait de différent si j'avais été son agent ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, ce que je lui aurais dit c'est : "ton idole, c'est Cristiano Ronaldo ? Oui. Pourquoi tu ne veux pas jouer comme lui ? Cristiano il joue à gauche et il a fait sa carrière." Kylian a un tel talent qu'il peut jouer à droite, avant-centre, à gauche. »

« Zidane veut le repasser à gauche ? Parce que je pense que c'est là où il est le meilleur et le plus utile à l'équipe, a insisté Karim Djaziri malgré la préférence du Merengue pour l’axe. Peut-être qu'à un moment il s'est dit : "si je joue avant-centre, c'est différent". Parce qu'on croit que l'avant-centre, c'est lui qui tient l'équipe. Alors que ce n'est pas vrai. Cristiano jouait sur un côté, Messi était assez disponible. C'est pour moi une incompréhension et peut-être un mauvais choix, même si on ne peut pas dire que c'est un mauvais choix, il met 40 ou 50 buts par saison. » Au-delà du profil de Kylian Mbappé, Zinédine Zidane semble également déterminé à réserver la pointe à Ousmane Dembélé.