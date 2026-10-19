EdF : Mbappé en mode Cristiano Ronaldo, Zidane a vu juste

EdF : Mbappé en mode Cristiano Ronaldo, Zidane a vu juste

Equipe de France
parEric Bethsy
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Contrairement à son prédécesseur Didier Deschamps, Zinédine Zidane préfère utiliser Kylian Mbappé sur le côté gauche. Loin de faire l’unanimité, le choix du sélectionneur de l’équipe de France est néanmoins validé par Karim Djaziri.
Kylian Mbappé n’est pas resté bien longtemps au dernier rassemblement de l’équipe de France. Il n’empêche que son positionnement a été le choix le plus marquant de Zinédine Zidane. Alors que son prédécesseur Didier Deschamps utilisait le Madrilène en pointe, le nouveau sélectionneur des Bleus le voit davantage sur le côté gauche. Sa décision n’a pas fait l’unanimité dans la mesure où le capitaine tricolore empile les buts dans l’axe. De plus, ses oublis dans les tâches défensives pourraient coûter plus cher sur un couloir.

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Ces arguments n’ont pas dissuadé Zinédine Zidane, soutenu dans sa décision par Karim Djaziri. « Pour moi, Kylian n'est pas un avant-centre, a estimé l’ancien agent de Karim Benzema dans un entretien accordé à RMC. Ce que j'aurais fait de différent si j'avais été son agent ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, ce que je lui aurais dit c'est : "ton idole, c'est Cristiano Ronaldo ? Oui. Pourquoi tu ne veux pas jouer comme lui ? Cristiano il joue à gauche et il a fait sa carrière." Kylian a un tel talent qu'il peut jouer à droite, avant-centre, à gauche. »
« Zidane veut le repasser à gauche ? Parce que je pense que c'est là où il est le meilleur et le plus utile à l'équipe, a insisté Karim Djaziri malgré la préférence du Merengue pour l’axe. Peut-être qu'à un moment il s'est dit : "si je joue avant-centre, c'est différent". Parce qu'on croit que l'avant-centre, c'est lui qui tient l'équipe. Alors que ce n'est pas vrai. Cristiano jouait sur un côté, Messi était assez disponible. C'est pour moi une incompréhension et peut-être un mauvais choix, même si on ne peut pas dire que c'est un mauvais choix, il met 40 ou 50 buts par saison. » Au-delà du profil de Kylian Mbappé, Zinédine Zidane semble également déterminé à réserver la pointe à Ousmane Dembélé.
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OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je n ai pas vu le match, ni l action Lyonnaise, mais venir sous entendre qu Harit ne méritait pas rouge, sur son pied haut ds la poitrine de Marquinhos alors que la marque bien rougeâtre de ses crampons etait visible sur le thorax du Parisien, c est vraiment culotté... Sur cette action il y avait tout les ingrédients du rouge, faute, intentionnalité, dangerosité, mais des gars comme toi arrive encore a pleurer !!!

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.

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Bien

17 octobre : « Cassez-vous », Emmanuel Petit chasse les pilleurs

je suis contre le racisme et contre LFI contre le RN et contre les cons!! bcp de gens son au RN et ne sont pas raciste la preuves bcp de noire ou arabe votent pour eux!! et oublions pas LFI qui ne fait que du clientelisme en se servant des musulmans (en les prenant pour des teubés) les immigrés du maghreb oublie que ds leur pays ils sont contre l'immigration et son tous des pays de droite et ici ils sont de gauche pour une grosse majorité

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