Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Les débordements du week-end dernier n'ont pas fait réagir que Tiziri Digne. L'épouse de Théo Hernandez aimerait que la France et l'Italie s'inspirent de l'Arabie Saoudite.

Les images des pillages en France, mais aussi en Italie et dans d’autres pays européens, ont fait le tour du monde. Grandes enseignes comme petits commerces ont été vandalisés en marge des manifestions dans les grandes villes, et des monuments ou biens publics ont aussi été réduits en cendres dans un week-end de violence qui a beaucoup choqué. C’est clairement le cas de Zoé Cristofoli, influenceuse italienne et compagne de Théo Hernandez, qui vit actuellement en Arabie saoudite où évolue son mari.

Pour celle qui se fait surnommer « la Tigresse de Vérone », il serait temps que les états européens s’inspirent de la façon dont l’Arabie Saoudite gère les voleurs et ceux qui s’attaquent aux biens d’autrui. Cristofoli l’a fait savoir dans un message musclé sur Instagram. Une pratique qui est pourtant tombée en désuétude depuis plus de 10 dans le Royaume du Golfe, et a été remplacée par des peines de prison.

« Je suis heureuse de vivre en Arabie saoudite, où, si vous volez quelqu'un, on vous coupe les mains, et si vous commettez délibérément une faute, vous savez que vous subirez le même sort. Au début, je trouvais cela excessif. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour contrôler certaines personnes. Pas de circonstances atténuantes pour ces individus répugnants. Éliminez-les », a lancé l’épouse de Théo Hernandez, avant de laisser entendre que la cause de ces problèmes devrait être recherchée, pointant du doigt l’immigration tout en se défendant d’être raciste.

« Mais au lieu de nous arrêter uniquement aux conséquences, nous devrions peut-être avoir le courage de nous demander, comment en sommes-nous arrivés là? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Qu’avons-nous sous-estimé au fil des années ? Se poser ces questions ne signifie pas être raciste. Cela signifie vouloir comprendre un problème avant qu’il ne prenne encore plus d’ampleur », a livré l’influenceuse à plus d'un million d’abonnés, et qui a forcément énormément fait réagir avec ses propos.