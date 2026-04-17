Indice UEFA : Le PSG et Strasbourg font le bonheur de la France

Dans la bataille pour l'indice UEFA, la France a frappé un grand coup cette semaine : Paris et Strasbourg ont gagné et joueront pour une place en finale de la Ligue des champions et de la Ligue de conférence. Pendant ce temps, l'Italie n'a plus aucun club qualifié et le Portugal n'a qu'un seul représentant.

La France ne doit pas regretter d'avoir donné un peu de repos au PSG et à Strasbourg, car cette semaine, les deux clubs de Ligue 1 ont réussi à s'imposer et donc fait le plein de points à l'indice UEFA alors que dans le même temps, le Portugal, classé derrière la France, n'a plus qu'un club qualifié, Braga, puisque le Sporting a été éliminé par Arsenal. Si l'on regarde encore plus devant, l'Italie, n'a plus aucun représentant. Bologne a été balayé par Aston Villa, et si la Fiorentina a battu Crystal Palace (2-1), c'est le club de Premier League qui a rejoint le dernier carré d'LC. La Serie A va donc en rester là, alors que la Ligue 1 peut encore prendre de très gros points au classement de l'indice puisque Paris et le RC Strasbourg peuvent rêver d'aller au bout. Cela pourrait permettre à la Ligue 1 de passer devant la Serie A sur la seule saison 2025-2026, ce qui serait une perspective très favorable pour l'avenir.

La France peut finir très fort en 2025-2026

Sur le classement sur cinq ans, qui sert à déterminer les tickets européens, la situation est relativement figée. Au classement actualisé jeudi soir, l'Angleterre caracole toujours en tête, loin devant l'Italie, tandis que l'Espagne sent le souffle de l'Allemagne dans son cou. La France est au chaud devant le Portugal. Pour la France, il n'y a aucun doute, ce classement de cinquième est définitif, ce qui assure à la Ligue 1 jusqu'à quatre clubs en Ligue des champions (les trois premiers du classement de Ligue 1 sont qualifiés directement, tandis que le quatrième joue en tours préliminaires), plus deux équipes en Ligue Europa et une en Ligue Conférence.

A noter que cette année, l'UEFA attribue une place supplémentaire en Ligue des champions pour la saison prochaine aux deux premiers pays classés sur la seule saison 2025-2026. Si l'Angleterre a la certitude d'avoir un ticket en plus, la bataille fait rage entre l'Espagne et l'Allemagne pour ce deuxième ticket.

Classement de l'indice UEFA sur les cinq dernières saisons