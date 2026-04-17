Indice UEFA : Le PSG et Strasbourg font le bonheur de la France

Match piège
Si le PSG l'emporte, il sera quasi assuré du titre et pourra se permettre d'aligner une équipe remaniée lors des autres matchs en championnat.
Mbappe a joué 7 ans au PSG et a le record de buts. Il mérite du respect pour ça. Il a toujours voulu jouer à Madrid, c'était écrit qu'il y aille. Le PSG n'a pas eu de chance plusieurs fois et ils aurait pu soulever le titre en particulier lors de la finale en 2020 ou en 2024 quand le PSG se fait éliminer par Dortmund. Là il se font sortir parce que camavinga a un cerveau de mouche et que d'autres n'ont pas fait leur match. Madrid n'a pas la meilleure équipe au global
7.60 ou 76000?= coquilles dans les 2 cas
L important n est pas d aller chercher ceux de devant. On a largement assez de representants en coupe d europe. L important est de pérenniser au maximum les clubs qui y sont régulièrement pour qu ils ne prennent pas la coupe d europe comme un "extra" dans leur saison. La conférence league par exemple on doit la gagner une fois tous les 4/5 ans, c est clairement du niveau de nos représentants s ils prennent ça sérieusement.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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