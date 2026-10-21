Saliba sur le marché, Arsenal fixe un prix étonnant

Oui c'est un peu exagéré parce qu'on est en octobre. Mais la même en février ferait très mal. En revanche c'est un coup dur pour Kvara. Il va manquer pour les matchs a élimination.
Kane ? En dehors de son championnat Allemand, il a gagné quoi ? Yamal est plus titré, 1 championnat d'Europe, 1 coupe du monde, plusieurs liga, coupe du roi, super coupe d'Europe, etc...Un peu comme Mbappé.
C'est vrai , mais on ne sait pas pour combien on dois vendre encore Et vendre un joueur (peut être Sulc) OK mais vendre un autre comme Morton ou autre pour payer un latéral je ne suis pas chaud. Je préfère jouer avec Kluivert Mata et Kango
T es ridicule, retourne jouer avec tes billes, laisse les grandes personne parler ...
Énorme tuile va falloir bien ménager les joueurs quitte à inclure des réservistes en L1 et CDF
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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