Saliba sur le marché, Arsenal fixe un prix étonnant

Saliba sur le marché, Arsenal fixe un prix étonnant

Premier League
parEric Bethsy
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Eloigné des terrains depuis plusieurs mois, William Saliba conserve une belle cote sur le marché des transferts. En plus du Paris Saint-Germain, le Real Madrid s’intéresse aussi à l’international français. D’autant qu’Arsenal réclame un montant à la portée des clubs les plus puissants financièrement.
Petit à petit, William Saliba se rapproche d’un retour à la compétition. Le défenseur central d’Arsenal a repris l’entraînement individuel et peut envisager un réintégration totale peu avant ou après la trêve internationale de novembre. Le staff de Mikel Arteta ne prendra aucun risque avec le Français éloigné des terrains depuis trois mois. Pour rappel, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, longtemps diminué par une blessure au dos, avait fini par dire stop en demi-finales de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne (0-2).

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Depuis cette désillusion, William Saliba se concentre sur sa guérison et son retour en bonne forme. Une si longue absence suscite forcément des doutes sur le temps nécessaire pour retrouver son meilleur niveau. En toute logique, son indisponibilité aurait dû refroidir ses courtisans, ne serait-ce que temporairement. Mais ce n’est pas du tout la tendance qui se dessine. Au contraire, les clubs intéressés accentuent la pression. Il se murmure que le Paris Saint-Germain prépare une offre pour l’international tricolore âgé de 25 ans. Mais les Parisiens devront composer avec la concurrence du Real Madrid.
La presse anglaise affirme que la Maison Blanche espère toujours s’offrir les services de William Saliba. Les Merengue ont même déjà contacté Arsenal qui refuse de vendre son défenseur central sous contrat jusqu’en 2030. Pourtant, les Gunners ont fixé un prix qu’ils pensaient peut-être dissuasif. Sauf que les 100 millions d’euros réclamés restent abordables pour les clubs les plus puissants financièrement, qui plus est dans le marché actuel. Reste à connaître les intentions de William Saliba sachant que ses deux admirateurs laissent rarement les joueurs insensibles.
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