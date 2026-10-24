Liverpool : Barcola trouve un avocat qui le compare à Salah

Mon pronostic : Lens 2 - 2 Paris FC
Une super prépa contre quelles équipe aussi ? Ça ne restait que des matchs de préparation !!
Voilà le mec a été mis sur un piédestal, on l'a fait passer pour le facteur X alors que c'est un joueur random. Fin octobre, ça parle déjà chinois.
Le PSG rencontre certaines difficultés dans ce secteur de jeu, et nous ... , non !!!
C’est une cabale montée par certains pseudo spécialistes contre le russe.Il a été dans le coup pour la champions ligue et continue dans la foulée de GIGIO..Ce sont toujours les mêmes qui avaient porté aux nues CHEVALIER qui sont à l’abordage,qui parlaient de génie concernant Mbappé et des niaiseries du même style
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
Loading
BRADLEY BARCOLA SURPRIS PAR L’INTENSITÉ DE LA PREMIER LEAGUE ! Selon L’Équipe, l’ailier aurait été surpris par le nombre d’efforts défensifs demandés en Angleterre. Lors de ses premiers matchs, il aurait ressenti des douleurs musculaires inhabituelles, comme il n’en avait jamais
[🟢] INFO: Bradley Barcola dreamed of joining Liverpool. He fell in love with the atmosphere at Anfield during his visits with PSG. He had told those close to him that if he ever left Paris, it would be for Liverpool. 🇫🇷❤️ [@lequipe] #LFC