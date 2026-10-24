Liverpool : Barcola trouve un avocat qui le compare à Salah

Recrue phare de Liverpool en provenance du PSG pour 125 millions d’euros, Bradley Barcola peine à s’imposer chez les Reds. Passé avant lui par le club de la Mersey, Djibril Cissé a confiance en son compatriote.

Ancien joueur de Liverpool, l’international français également passé par Auxerre ou Marseille est certain que Barcola s’imposera tôt ou tard mais comme pour Mohamed Salah par exemple, un temps d’adaptation est certainement nécessaire. « À mon arrivée, on m'avait fait comprendre que c'était un club familial, qu'on allait me donner du temps. Après, il faut s'adapter à ce nouveau Championnat, à l'intensité des duels, à ce que demande le coach » a analysé Djibril Cissé dans les colonnes de L’Equipe avant d’ajouter.

« Ce n'est pas un public qui siffle ses joueurs. Même Mo Salah n'a pas tout réussi après son arrivée. Barcola est dans le bon environnement pour tout péter » assure l’ancien attaquant de l’équipe de France. Le déclic, ce sera peut-être pour ce dimanche puisque Liverpool accueille Brighton à Anfield. Un choc du haut de tableau entre le 3e de Premier League et les Reds, actuellement 5es. Une occasion en or pour Bradley Barcola afin d’entrer dans le coeur des supporters de Liverpool avec une grosse prestation et pourquoi pas son premier but en Premier League, qui lancerait définitivement son aventure sur les bords de la Mersey.