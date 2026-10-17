Après Barcola, Liverpool veut un autre produit de l’OL

Afin d’anticiper de possibles départs l’été prochain, Liverpool pense à recruter le Français Pierre Kalulu dès cet hiver. Le défenseur polyvalent de la Juventus Turin réussit un début de saison remarqué, y compris avec l’équipe de France.

Liverpool n’a pas fini d’investir sur le marché des transferts. Le géant de Premier League, qui a particulièrement animé les deux derniers mercatos estivaux, prévoit de remettre la main à la poche en janvier. Les Reds s’attendent à de possibles départs dans leur secteur défensif au terme de la saison. En fin de contrat, le capitaine Virgil van Dijk dispose d’un avenir incertain. Tout comme Joe Gomez, régulièrement blessé, ou encore Ronald Araujo qui est seulement prêté avec option d’achat (55 millions d’euros) par le FC Barcelone.

Liverpool suit Kalulu

C’est pourquoi Liverpool anticipe des mouvements et envisage le recrutement de Pierre Kalu (26 ans) dès cet hiver. Le média Football Insider affirme que le cador anglais suit les performances du Français. Manifestement, les rapports sont positifs et ce n’est pas vraiment une surprise. Le défenseur polyvalent de la Juventus Turin réussit un début de saison remarqué, lui qui a disputé les huit matchs de son équipe en intégralité. C’est dire à quel point l’entraîneur Luciano Spalletti compte sur Pierre Kalulu. On peut penser que le coach turinois s’opposera au départ de son joueur sous contrat jusqu’en 2029.

Cela n’a pas l’air de refroidir Liverpool qui apprécie sa capacité à évoluer aussi bien en charnière centrale qu’au poste de latéral droit. C’est d’ailleurs sur ce couloir que Zinédine Zidane l’a utilisé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Le Bianconero, titularisé à deux reprises par le sélectionneur des Bleus, concurrence sérieusement le cadre tricolore Jules Koundé. Preuve que le défenseur formé à l’Olympique Lyonnais a franchi un cap important sous le regard attentif de Liverpool.