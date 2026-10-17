Après Barcola, Liverpool veut un autre produit de l’OL

Il y a vraiment une concurrence déloyale existante entre le PSG qui est financé par un Etat. Le PSG a tué la Ligue1. Le Qatar qui n'hésite même pas de détruire les personnes qui pourraient se mettre devant lui tout en ayant graissé la patte aux gens du Football Français et Européens.
Lire ça à 75 ans c’est amusant. Allez va coucher gamin inculte ( travaille l’orthographe stp… ça pique)
Tes références historiques sont limitées. Quel rapport entre LFI et le goulag . Les staliniens au pouvoir enURSS envoyaient au goulag toute l’opposiiion de gauche, anarchistes , trotskistes… ( origine politique de Melenchon) bref tous ceux qui s’opposaient à eux Faut lire des livres avant de raconter des conneries. Meme chose en Chine avec Mao
En mai 2024, les Marseillais Bamo Meïté et Faris Moumbagna, ainsi que Jean Onana, étaient visés par une fusillade. Quiproquo, DZ Mafia, contrat sur la tête et traumatisme durable
Alors le score au repos est de combien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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1️⃣0️⃣0️⃣ presenze per Pierre Kalulu con la nostra maglia ⚪️⚫️ #CeltaJuve [0-0] #UEL