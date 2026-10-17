Pierre Kalulu

Après Barcola, Liverpool veut un autre produit de l’OL

Premier League
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Afin d’anticiper de possibles départs l’été prochain, Liverpool pense à recruter le Français Pierre Kalulu dès cet hiver. Le défenseur polyvalent de la Juventus Turin réussit un début de saison remarqué, y compris avec l’équipe de France.
Liverpool n’a pas fini d’investir sur le marché des transferts. Le géant de Premier League, qui a particulièrement animé les deux derniers mercatos estivaux, prévoit de remettre la main à la poche en janvier. Les Reds s’attendent à de possibles départs dans leur secteur défensif au terme de la saison. En fin de contrat, le capitaine Virgil van Dijk dispose d’un avenir incertain. Tout comme Joe Gomez, régulièrement blessé, ou encore Ronald Araujo qui est seulement prêté avec option d’achat (55 millions d’euros) par le FC Barcelone.

Liverpool suit Kalulu

C’est pourquoi Liverpool anticipe des mouvements et envisage le recrutement de Pierre Kalu (26 ans) dès cet hiver. Le média Football Insider affirme que le cador anglais suit les performances du Français. Manifestement, les rapports sont positifs et ce n’est pas vraiment une surprise. Le défenseur polyvalent de la Juventus Turin réussit un début de saison remarqué, lui qui a disputé les huit matchs de son équipe en intégralité. C’est dire à quel point l’entraîneur Luciano Spalletti compte sur Pierre Kalulu. On peut penser que le coach turinois s’opposera au départ de son joueur sous contrat jusqu’en 2029.
Cela n’a pas l’air de refroidir Liverpool qui apprécie sa capacité à évoluer aussi bien en charnière centrale qu’au poste de latéral droit. C’est d’ailleurs sur ce couloir que Zinédine Zidane l’a utilisé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Le Bianconero, titularisé à deux reprises par le sélectionneur des Bleus, concurrence sérieusement le cadre tricolore Jules Koundé. Preuve que le défenseur formé à l’Olympique Lyonnais a franchi un cap important sous le regard attentif de Liverpool.
P. Kalulu Kyatengwa

P. Kalulu Kyatengwa

FranceFrance Âge 26 Défenseur

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2026/2027
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2026/2027
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
manif
TV

En pleine manif à Paris, Omar Da Fonseca fait une apparition surprise

Olise Nest Pas Le Meilleur Joueur Du Bayern Ca Balance Sur Canal
Bundesliga

« Olise n’est pas le meilleur joueur du Bayern », ça balance sur Canal+

Ligue 3
Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Cherki Se Fait Degommer Par Micah Richards
Premier League

Cherki se fait dégommer par Micah Richards

Fil Info

En pleine manif à Paris, Omar Da Fonseca fait une apparition surprise
« Olise n’est pas le meilleur joueur du Bayern », ça balance sur Canal+
L3 : Programme TV et résultats de la 10e journée
Cherki se fait dégommer par Micah Richards
Emiliano Martinez hospitalisé, les nouvelles sont rassurantes
McCourt s'est trompé deux fois, l'OM paie l'addition
Strasbourg - PSG : Les compos (17h15 sur Ligue 1+)
TV : Strasbourg - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Derniers commentaires

Le PSG ne triche pas, le Qatar a juste investi 1,3 milliard d'euros

Il y a vraiment une concurrence déloyale existante entre le PSG qui est financé par un Etat. Le PSG a tué la Ligue1. Le Qatar qui n'hésite même pas de détruire les personnes qui pourraient se mettre devant lui tout en ayant graissé la patte aux gens du Football Français et Européens.

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Lire ça à 75 ans c’est amusant. Allez va coucher gamin inculte ( travaille l’orthographe stp… ça pique)

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Tes références historiques sont limitées. Quel rapport entre LFI et le goulag . Les staliniens au pouvoir enURSS envoyaient au goulag toute l’opposiiion de gauche, anarchistes , trotskistes… ( origine politique de Melenchon) bref tous ceux qui s’opposaient à eux Faut lire des livres avant de raconter des conneries. Meme chose en Chine avec Mao

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

En mai 2024, les Marseillais Bamo Meïté et Faris Moumbagna, ainsi que Jean Onana, étaient visés par une fusillade. Quiproquo, DZ Mafia, contrat sur la tête et traumatisme durable

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Alors le score au repos est de combien

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Toulouse logo
Toulouse
9723212111
8Brest logo
Brest
862221293
9Lorient logo
Lorient
86222660
10Nice logo
Nice
8622257-2
11Lens logo
Lens
7621311101
12Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
13Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
14Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading