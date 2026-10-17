Cherki se fait dégommer par Micah Richards

Cherki se fait dégommer par Micah Richards

Premier League
parClaude Dautel
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Formé à Manchester City, et désormais consultant vedette en Angleterre, Micah Richards estime que Rayan Cherki doit clairement et rapidement franchir un pallier s'il veut être à la hauteur des attentes.
Enzo Maresca n'a pas tergiversé à la mi-temps du choc face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur changeant trois joueurs dont Rayan Cherki. Pour l'ancien Lyonnais, transparent durant 45 minutes, la sanction est dure, mais compte tenu des circonstances, elle était méritée. Flamboyant le dimanche d'avant contre Liverpool, l'international tricolore n'a rien apporté face au PSG, et pour Micah Richards, le joueur français doit changer des choses. Pour le célèbre consultant de CBS, ancien joueur de Man City où il a été formé, Rayan Cherki n'a pas le comportement attendu et si cela peut passer en Premier League, cela va coincer en Ligue des champions. Dans l'émission The Rest is Football, sur Netflix, Micah Richard n'a pas été très tendre au micro de Garry Lineker.

Cherki ne s'implique pas assez

« Ce qu’on a appris lors de City-PSG, c’est que Cherki sans le ballon, ce n’est pas son point fort. Sur le premier but de Paris, Manchester City essaie de presser haut, ce qui est bien. Haaland commence à presser, mais Cherki laisse passer un joueur et il ne sait pas s’il doit le suivre ou presser. Il est en retard (...) C’était le bazar et dès que tu laisses du temps et de l’espace au PSG, tu sais que tu vas souffrir (...) Face à des équipes de très haut niveau qui gardent le ballon, Cherki sera en difficulté. Ce qu’il a fait jusqu’à maintenant est incroyable à regarder, c’est un régal de le voir marquer du droit, du gauche, ralentir le jeu, séduire le public, mais maintenant s’il veut être un joueur de très haut niveau, il faut passer à l’étape suivante. Il doit aussi faire le travail défensif. Il peut être un joueur différent, mais s’il veut être important pour Manchester City il doit changer des choses », prévient le consultant.
En Angleterre, Rayan Cherki a fait l'objet de vives critiques suite à sa performance contre le Paris Saint-Germain. Au point que certains se demandent si Enzo Maresca ne doit pas le mettre sur la touche, y compris en Premier League, afin de le rappeler à l'ordre. Car, comme le confie Garry Lineker dans son talk-show, aussi doué soit Cherki, il doit aussi accepter de se mettre au service de son équipe, y compris quand cela ne va pas dans le sens du football qu'il apprécie.

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