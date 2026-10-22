Bruno Fernandes est un tricheur, MU explose

Encore un qui n'a pas compris que tir de Yamal ,vu sa vitesse ,est inarrêtable faut avoir joue gardien pour le comprendre. Safonof est un excellent gardien qui a la confiance de L.E
tu crois que Lille ou Lens sortent plus grands de cette LDC? l annee deriere, l OL afait 40M. en Europa et l OM 50M en LDC. la revalorisation de l Europa est devenue bien plus attractive
Déjà quand tu vois le prénom, ..... t'as tout compris !!
Ils tombent bien bas !Un peu d'humour ne fait pas de mal.arretez de faire croire que ça propage la haine
Foot01 est clairement un des responsables de ce qui se passe ici en terme d'ambiance (entre ses titres de merde, son laisser aller concernant certains commentaires injurieux ou encore laisser les commentaires politiques se faire bien qu'on soit sur un forum de foot).
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨🗣️ Jamie Carragher on Bruno Fernandes pressing: “When he talks about pressing, whether it's man-to-man or zonal, for years, Bruno Fernandes has meant Manchester United can't press because he does things for the CROWD. I commentate on games watching Man United and he runs all
🚨🗣️ Jamie Carragher on Bruno Fernandes questioning Michael Carrick's tactics: “For Bruno Fernandes to do that, it's a disgrace. When you think about last season, he got player of the year. That was on the back of Michael Carrick becoming the manager. He wouldn't have got that