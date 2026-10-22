Bruno Fernandes est un tricheur, MU explose

Règlement de comptes à Manchester United, où Bruno Fernandes a allumé son entraineur après la défaite à Côme. La réponse de Jamie Carragher a été impitoyable.

Largement battu à Côme, Manchester United se retrouve déjà en crise profonde. Une habitude ces dernières années, tant il parait impossible depuis le départ de Sir Alex Ferguson de voir les Red Devils faire de nouveau peur en Angleterre ou en Europe. Ce n’est pourtant pas faute d’investir sur le marché des transferts. Récemment, c’est le défenseur argentin Lisandro Martinez qui a critiqué la direction du club et le mercato effectué l’été dernier, avant de s’excuser même si le mal était fait.

Bruno Fernandes sur le banc des accusés

Après le revers 4-1 à Côme, qui ridiculise Manchester United, c’est Bruno Fernandes qui a directement critiqué l’entraineur Bruno Fernandes. « C'est une décision du staff de ne pas presser en marquage individuel, de parfois laisser un peu d'espace, d'essayer ensuite de récupérer le ballon en attendant l'adversaire et lui rendre le ballon. Si cette décision nous a coûté la défaite ? C'est au manager et au staff de voir, ce n'est pas à moi. J'ai juste dit qu'on devait parfois se montrer plus courageux sur le pressing », a balancé la star portugaise après la rencontre.

Des propos qui ont eu le don de faire hurler Jamie Carragher, le consultant anglais de la chaîne américaine CBS. L'ancien défenseur de Liverpool a tenu à rappeler que si Manchester United ne pressait pas, c’était en grande partie à cause du joueur portugais, qui ne joue que pour les statistiques et les phases offensives à ses yeux. « Quand il parle de pressing, que ce soit en un-contre-un ou en zone, pendant des années, Bruno Fernandes a fait en sorte que Manchester United ne puisse pas presser parce qu'il fait des choses pour les spectateurs. Je commente des matchs en regardant Man United et il court partout comme un gamin dans la cour de récré pour les supporters. Ils pensent tous qu'il travaille dur. Il ne travaille pas. Il tue le reste de l'équipe en faisant ça », a balancé l’ancien de Liverpool, très énervé contre Bruno Fernandes et qui a décrit son comportement comme « honteux ». En attendant, c’est Michael Carrick qui est tout proche de prendre la porte, le nom de ses éventuels remplaçants commençant déjà à être murmuré à Old Trafford.