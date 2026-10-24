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Le Bayern donne des nouvelles rassurantes de Kompany

Bundesliga
parJérôme Capton
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Au lendemain du grave malaise de Vincent Kompany en pleine séance d'entraînement, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a donné des nouvelles rassurantes de l'entraîneur belge.
Victime d'un malaise vendredi, Vincent Kompany est hospitalisé à Munich où le technicien de 40 ans a été transporté de toute urgence. Ce samedi, le directeur sportif du club bavarois est venu en conférence afin de communiquer les dernières informations en sa possession sur l'état de santé de Vincent Kompany. Ayant eu l'occasion d'échanger avec ce dernier, Max Eberl a tenu à rassurer tout le monde.
« La bonne nouvelle, c’est que son état est stable. Il a parlé vendredi soir avec sa femme (...) Il restera encore quelques jours à l’hôpital. Cela prouve une fois de plus que le football n’est pas le plus important dans la vie. Au Bayern Munich, nous sommes tous unis. Car le plus important est de trouver la cause de la maladie de Vincent, qu’il guérisse, et qu’il puisse revenir seulement ensuite. Le plus grand défi sera de le protéger, dans une certaine mesure, de lui-même. Je lui ai parlé hier et je lui ai dit que nous n'aurions pas de conversation footballistique. Je voulais simplement savoir comment il allait. Nous gérons tout », a confié le dirigeant du Bayern Munich.

Kompany victime de surmenage

Selon les médias allemands, Vincent Kompany, qui était déjà souffrant la semaine passée en raison d'un virus, souffre également de surmenage. L'entraîneur n'arriverait plus à mettre de côté son métier, passant ses heures libres à visionner des matchs, et à travailler sur ses mises en place tactiques. Totalement focalisé sur son rôle, l'ancien joueur ne s'accorde plus assez de temps en dehors du centre d'entraînement du Bayern, au point même de mettre sa santé en jeu. Du côté de Munich, le club souhaite désormais que Vincent Kompany se soigne et se repose, avant d'envisager son retour aux affaires. En attendant, c'est Aaron Danks, l'adjoint de Kompany, qui va assurer l'intérim pendant quelques semaines.

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